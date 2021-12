Petr Nikolaev natočil komedii o střídavé péči o děti

Praha - Komedii o tom, jak se žije všem zúčastněným v programu střídavé péči po rozvodu rodičů, natočil režisér Petr Nikolaev. Snímek autora filmů, jako jsou Báječná léta pod psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená, by měl přijít pod názvem Střídavky do kin v létě příštího roku. V tiskové zprávě to uvedl Lukáš Vedral za distribuční společnost Bontonfilm. V hlavních rolích se objeví Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Eva Holubová, Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská.

"Skutečná životní láska je někdy v životě až ta druhá nebo dokonce třetí, pravé partnerské štěstí může člověk najít až později na cestě životem. Naše komedie Střídavka ukazuje, že život má v sobě různé a nečekané zákruty a jeho pevnou součástí nejsou jen současné žhavé milostné vztahy, ale i ty minulé," uvedl režisér Nikolaev. Rodin, kde platí heslo Moje děti, tvoje děti, naše děti, je celkem dost. Rozhodli jsme se proto na jejich fungování podívat s nadhledem a humorem," doplnil.

A dodává také, že Střídavka by neměla být komedie za každou cenu. Byl by naopak rád, kdyby se ve své náladě film podobal jeho někdejším Báječným létům pod psa. "Věřím, že příběh Střídavky bude divákům blízký, ať už ji sami řeší, nebo řeší jen jednu rodinu, resp. jen vztah se svým partnerem. Když jsme scénář poslali Martinovi Hofmannovi, nejenže roli vzal, ale přišel se spoustou připomínek a nápadů," dodal režisér.

Velká rodina ve filmu Střídavka vznikla tak, že se Zuzana zamilovala do Honzy, který měl za ženu Adélu a s ní děti Adama a Viléma. S Adélou se rozvedl, ta si našla Roberta, který se kvůli ní rozvedl s Katkou, s níž má dcery Julii a Báru. Zuzana nemá žádné dítě, ale je těhotná s Honzou, ale k tomu hlídá nemocnou babičku. Všichni spolu musí vycházet, včas přijít do školy, do práce, k zubaři, na kroužky, trénovat ženské ragby a mít co jíst, uvádí distributor.