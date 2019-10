Petr Josek ze soutěže Czech Press Photo vystaví své snímky

Praha - Dlouholetý předseda soutěže Czech Press Photo Petr Josek dnes zahájí výstavu svých fotografií, kterou nazval Tak jsem fotil. Lidé ji najdou v sídle společnosti Czech Photo v pražských Stodůlkách, která fotožurnalistickou soutěž pořádá.

Výstava, která představí čtyři dekády tvorby reportážního fotografa, potrvá do 1. prosince. Lidé uvidí Joskovy fotografie z válečných konfliktů a fotografie ze sportu i každodenního života, které jsou nedílnou součástí práce agenturního fotografa.

Petr Josek dlouho fotil jen pro sebe, od roku 1983 pracoval v České tiskové kanceláři (ČTK) jako fotoreportér. Práce v ČTK ho připravila na následující kariéru v mezinárodní agentuře Reuters, pro kterou fotografoval dramatické události ve státech bývalé Jugoslávie. Dokumentoval i konflikty v postsovětských republikách i v Rusku, situaci v Iráku těsně po svržení Saddámova diktátorského režimu a v dalších zemích.

V roce 1997 se po návratu z Albánie vydal dokumentovat rozsáhlé povodně v České republice. Po návštěvě Troubek se přesunul do Uherského Hradiště, kde pořídil Fotografii roku, tedy snímek, který získal hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo 1997.

Fotografie psa, který plave v zatopené ulici, je pravděpodobně jedna z nejznámějších fotografií jak mezi vítězi soutěže, tak mezi snímky z povodní z tohoto roku. "Všichni chtěli vědět, co je to za psa, a mnoho lidí se k němu hlásilo. Tuším, že se jmenoval Guvernér. Byl jsem dokonce osočen, že jsem situaci zinscenoval. Podle některých jsem psa do vody hodil, protože měl mokrou hlavu," říká ke svému snímku Josek.