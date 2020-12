Petr Janda při natáčení klipu žebral na Václavské náměstí

Praha - Zpěvák a skladatel Petr Janda dnes jako žebrající muzikant na lavičce na Václavském náměstí v centru Prahy natáčel videoklip k písni Nemám páru z alba Kaťata kapely Olympic. Zarostlému hudebníkovi v ošuntělých šatech a klobouku do futrálu od kytary házeli peníze známí umělci jako Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Aleš Háma, Petr Kolář nebo Jandova dcera Marta. Na začátku příštího roku vzniknou dotáčky s celou kapelou a klip, jehož režisérem i scenáristou je sám Janda, by se měl objevit v únoru příštího roku.

Mezi účinkujícími v klipu je také Michal Malátný z kapely Chinaski, který na desku Kaťata napsal text písně Ach... "Olympic byl jedním z důvodů, proč jsem před lety založil kapelu. Ale že Petr Janda jednou bude zpívat můj text, to je asi více než splněný sen. Takže jsem šťastný, že tady můžu být," řekl ČTK Malátný.

Herec Dejdar během natáčení kreacemi s červenou kytarou připomněl svoji roli Bejbyho ve filmu Šakalí léta. Mezi účinkujícími v klipu byl také fotbalista Antonín Panenka, kterého s Jandou pojí společná k láska k týmu Bohemians. "Petr (Janda) má na tribuně sedačku za mnou a když dá Bohemka gól, vždycky mě kopne do zad," podotkl autor slavného gólu z bělehradského finále mistrovství Evropy.

Na natáčení nechyběla ani Lea Šteflíčková, česká modelka a vítězka soutěže krásy Česká Miss ze roku 2018, jejíž pozadí dominuje obalu desky Kaťata. Svoji roli v klipu mají i roztrhané kalhoty použité při focení. "Když mi volali, zda bych přijala focení na obal desky Olympiku, neuměla jsem si to nejdřív představit. Ale myslím, že to dopadlo super, fotka je v pohodě, není to nijak vulgární," podotkla dvaadvacetiletá modelka. "Focení bylo poměrně rychlé, trvalo asi jen hodinu a potom před fotoshop dodělávali tetování," dodala.

Blues Nemám páru s textem, ve kterém Janda nabízí sugestivní témbr, je závěrečnou písní alba Kaťata. Vzhledem k nouzovému stavu a vládním opatřením nemůže Olympic nové písně představit na koncertech. "Domlouvali jsme se, že bychom desku rádi odehráli celou jak leží a běží. Ale předpokládám, že si do konce roku nevrzneme. Vidím to tak na březen, kdy bychom udělali i křest," dodal Janda.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Současnou sestavu Olympiku tvoří Janda, který je ve skupině od roku 1963, a baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975. V roce 2013 bubeník Martin Vajgl nahradil zemřelého Milana Peroutku. Klávesista Pavel Březina přibyl letos na jaře.

