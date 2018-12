Praha - Po necelých třech měsících natáčení míří do střižny historický film Petra Jákla Jan Žižka, který je s půlmiliardovým rozpočtem nejdražším filmem české kinematografie. Do kin by měl snímek přijít v roce 2020. Název filmu pro zahraniční distribuci bude Medieval. Při natáčení filmu s velkým tématem českých dějin se na lokacích na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově potkali známí herci jako například Ben Foster coby Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund. ČTK dnes o konci natáčení filmu informovala Jana Šafářová.

Historický velkofilm Jan Žižka vznikal na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě. "Každou lokaci jsme vybírali tak, jak si myslím, že by ji měli v zahraničí vidět. Ve filmu se objeví ta nejhezčí česká místa, často i chráněné oblasti, kde bylo potřeba komplikovaně vyřídit povolení, protože když někam přijedete s třistačlenným štábem, je potřeba spousta opatření," uvedl režisér, který je i scenáristou a producentem filmu.

Pře začátkem natáčení Jákl říkal, že chce příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických faktů. Tam, kde chybí, plánoval reálie doplnit fikcí.

Na přípravách filmu pracoval osm let. Uvedl, že scénář měl desítky verzí. Film vznikl na základě scénáře Marka Dobeše a Michala Petruše, pod definitivní verzí scénáře se podepsal sám Jákl. Historickým poradcem filmu je Jaroslav Čechura.

Jákl uvedl, že chtěl točit o mladém Žižkovi, což je něco jiného než husitské války, které již kdysi byly natočené. "Pro mě období jeho mládí je zajímavější, protože to je zrod bojovníka," řekl.

Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, s uvedením filmu Jan Žižka do kin počítá v roce 2020. Film spolu s ním produkuje hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů, jako je například Klub poslední naděje.