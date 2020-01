Petr Hejma nahradil v čele Prahy 1 Pavla Čižinského

Praha - Praha 1 má nového starostu, na bouřlivém jednání zastupitelstva se jím po odvolání Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) stal dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN) z uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Toto uskupení jediné zůstává z dosavadní koalice. Praha 1 Sobě, Piráti a Zelená pro jedničku odcházejí do opozice. Nová koalice My, co tady žijeme, TOP 09, ODS a ANO má ve 25členném zastupitelstvu těsnou většinu 13 hlasů. Již před jednáním zastupitelstva podepsali její představitelé koaliční smlouvu.

Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, dosavadní i novou koalici přišlo podpořit velké množství lidí, kteří zaplnili sál na Žofíně a nezdrželi se hlasitých projevů. Členové dosavadní koalice hovořili o nástupu té nové jako o návratu "starých pořádků", které spojují s korupcí a klientelismem. Zástupci nového vedení zase Čižinského a jeho tým obviňovali z manažerské neschopnosti a rozvrácení úřadu.

Zástupci nové koalice popřeli, že by změna vedení znamenala přerušení dosavadních projektů. Částečně to potvrzuje koaliční smlouva, kterou dnes podepsali a kterou má ČTK k dispozici. Zahrnuje například nulovou toleranci hazardu nebo návrat tramvají na Václavském náměstí. Změna však podle dokumentu nastane v případě Nemocnice Na Františku, kterou si chce nové vedení radnice ponechat. Chce také pokračovat v privatizaci bytů, ke které měla zejména Praha 1 Sobě výhrady.

Zastupitelé dnes zvolili také další členy rady. Prvním místostarostou byl zvolen Petr Burgr (KDU-ČSL) a místostarostkou Eva Špačková (ODS). Uvolněnými, tedy plat pobírajícími radními, se stali Richard Bureš (ODS), Jan Votoček (TOP 09) a Karel Grabein Procházka (ANO). Michal Caban (Iniciativa občanů) je radním neuvolněným. Podle koaliční smlouvy ještě jedno místo v radě náleží TOP 09, to bude obsazeno později. Zastupitel Martin Kotas neúspěšně jako protikandidáta Hejmy navrhl Vladana Brože (Praha 1 Sobě).

Výměna vedení začala před Vánoci, kdy klub My, co tady žijeme vypověděl koaliční smlouvu. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. Po vypovězení smlouvy z klubu My, co tady žijeme vystoupil Martin Kotas, a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě.

Volby v Praze 1, která má asi 29.500 obyvatel a zahrnuje centrum města, vyhrálo v říjnu 2018 hnutí Praha 1 Sobě se ziskem šesti mandátů. Druhá skončila ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi zastupiteli. Koalice My, co tady žijeme obsadila rovněž čtyři křesla. Do zastupitelstva se dostala také TOP 09 se třemi zastupiteli, ANO se dvěma a Zelená pro jedničku s jedním.