Petr Fuksa je na ME ve finále dvoustovky, čtyřkajak byl na kilometru pátý

Ilustrační foto - Kanoista Petr Fuksa získal 13. července 2019 na mistrovství Evropy v Račicích v kategorii závodníků do 23 let bronz na kilometrové trati. ČTK/Český svaz kanoistů/Markéta Navrátilová

Mnichov - Kanoista Petr Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy v Mnichově úvodní rozjížďku na 200 metrů a postoupil přímo do sobotního finále. Napodobil svého staršího bratra Martina, který ve čtvrtek podobně uspěl na tratích 500 a 1000 metrů. Čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Michal Kulich, Vilém Kukačka, Martin Sobíšek obsadil ve finále páté místo na kilometrové trati.

"Při rozjetí jsem se trochu trápil, ale rozjížďka se mi jela dobře. Měl jsem trošku strach, protože se mnou jel mistr světa z minulého týdne (Polák Koliadych) a Litevec (Žustautas), který vyhrál Světový pohár v Račicích a jel opravdu rychle. Takže jsem si myslel, že budu třetí, čtvrtej. Nakonec jsme ale vyhrál, takže jsme maximálně spokojený," řekl Fuksa.

Dalším českým posádkám se v dnešním dopoledním programu v Německu tolik nedařilo. Šest z nich včetně čtyřkajaku Jakub Špicar, Josef Dostál, Daniel Havel, Radek Šlouf na trati 500 metrů bude o účast v bojích o medaile usilovat v sobotních semifinálových jízdách.

"Nebyl to špatný závod, dostali jsme vteřinu od prvních, což není málo ani moc. Dost překvapili Srbové a Maďaři, kteří postoupili rovnou. Očekávali jsme, že pojedou trošku pomaleji, ale oni vydrželi jet až do cíle," řekl Dostál, jenž po nedávném mistrovství světa nestartuje v Mnichově na svých hlavních singlových tratích. "Podařilo se nám hezky trefit start, jen jsme se trošku hledali. Dávali jsme dost energie na souhru a já osobně jsem byl před posledními sto metry úplně vytuhlý. Snažil jsem se pádlovat tak, abych kluky nerozhodil, ale moc jsem jim nepřidával," přiznal čtyřnásobný olympijský medailista.

V semifinále se na stejné trati jako mužský čtyřkajak představí i ženská posádka Barbora Betlachová, Anežka Paloudová, Štěpánka Sobíšková a Kateřina Zárubová, na dvoustovce kajakáři Eliška Betlachová a Martin Sobíšek, deblkajak Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec a kanoistka Denisa Řáhová. Deblkajak Vladimír Cerman, Jakub Stejskal byl na kilometru z dalšího programu vyřazen. Betlachovou se Zárubovou na deblkajaku čeká na poloviční trati start ve finále B.

Čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Michal Kulich, Vilém Kukačka, Martin Sobíšek obsadil ve finále mistrovství světa rychlostních kanoistů v Mnichově páté místo na kilometrové trati a postaral se o nejlepší český výsledek v dnešních bojích o medaile. Neolympijskou disciplínu ovládli domácí Němci, za kterými česká posádka zaostala téměř o pět sekund.

"Finále hodnotím kladně, jelo se nám super. Byl to náš první kilák, takže jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Předjely nás lodě se zkušenými kajakáři, takže si myslím, že to dopadlo dobře," řekl Tomáš Sobíšek.

Sedmý skončil na pětistovce kajakář Jakub Zavřel a na kilometru deblkajak Eliška Betlachová, Adéla Házová. Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce osmá. Ani jedna z těchto tratí v současnosti nepatří do olympijského programu.

"Myslel jsem si výše než na sedmé místo. První půlka jízdy byla dobrá, ale tak po 300 metrech jsem zkusil zrychlit, což se mi podařilo tak na 20 metrů a pak jsem narazil do zdi a už jsem nemohl," řekl Zavřel s tím, že předvedl aktuálně své maximum. "Ostatní byli prostě lepší," uznal český reprezentant, který byl na nedávném mistrovství světa členem posádky elitního čtyřkajaku. V Mnichově jej v lodi nahradil Josef Dostál.

Muži:

500 m:

K1: 1. Schopf (Něm.) 1:38,012, 2. Varga (Maď.) -0,225, 3. Pimenta (Portug.) -0,791, ...7. Zavřel (ČR) -2,780.

1000 m:

K4: 1. Německo (Schultz, Liebscher, Hiller, Frank) 2:53,174, 2. Španělsko -0,453, 3. Maďarsko -2,574, ...5. ČR (T. Sobíšek, Kulich, Kukačka, M. Sobíšek) -4,855.

C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:32,896, 2. Craciun, Santini (It.) -1,421, 3. Adolf, Fejes (Maď.) -1,689.

Ženy:

500 m:

C1: 1. Corberaová (Šp.) 2:03,586, 2. Luzanová (Ukr.) -1,510, 3. Totová (Chorv.) -3,096, ...8. Řáhová (ČR) -15,096.

1000 m:

K2: 1. Kohalmiová, Rendessyová (Maď.) 3:33,942, 2. Iskrzycká, Kolodziejczyková (Pol.) -0,664, 3. Pelachsová, Lazkanová (Šp.) -3,000, ...7. E. Betlachová, Házová (ČR) -9,735.