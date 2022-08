Pětina lidí vykonává profese, u nichž hrozí zánik velkého počtu pozic

Praha - Z celkového počtu asi pěti milionů ekonomicky aktivních osob v ČR jich do roku 2030 bude jeden milion vykonávat profese, u kterých hrozí zánik významného množství pracovních pozic. Zhruba 330.000 zaměstnanců přijde z tohoto důvodu o práci a bude se muset přeškolit na jiné povolání. Vyplývá to ze studie Budoucnost českého pracovního trhu, kterou představila poradenská společnost Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe.

Do roku 2030 podle ní naroste podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti, ze současných 54 procent na 90 procent. Výrazně tak vzroste potřeba digitálních dovedností pracovníků. Pracovní síla zestárne. Do roku 2040 vzroste počet lidí ve věku 50 až 65 let o 36 procent. Pokud by zaměstnanost podle věkových skupin zůstala konstantní, vlivem stárnutí populace a úbytku pracovní síly ve vyšších věkových skupinách klesne do roku 2050 v ČR HDP o 16 procent na obyvatele, uvádí studie.

Množství neobsazených pozic podle ní poroste. Nedostatek pracovníků na trhu se proti současné situaci do roku 2030 zvýší jen mírně, na 190.000. Avšak vlivem stárnutí populace a odchodu silných ročníků do důchodu poroste počet neobsazených pozic dále a v roce 2040 by mohl dosáhnout až 400.000.

"Trh práce čekají zásadní změny. Bez včasného zásahu mohou očekávané změny zpomalit růst české ekonomiky a životní úrovně. Celkem může jít o více než 1,2 procentního bodu ročně. To při současném trendu vývoje HDP znamená, že v roce 2030 by výkon ekonomiky byl nižší až o 600 miliard Kč proti situaci, kdy dokážeme držet s těmito změnami krok. V tomto nejméně příznivém scénáři by kumulativní ztráta HDP mezi roky 2023 a 2030 celkově narostla až na 2,2 bilionu Kč, což by zároveň znamenalo o 700 miliard méně pro veřejné rozpočty," uvedl Jiří Švejcar z Boston Consulting Group.

Pro úspěšné zvládnutí nevyhnutelných změn trhu práce bude podle studie nutné změnit přístup všech zúčastněných. "Dotčení zaměstnanci obvykle nejsou mentálně připraveni na změnu kariéry. Státní systémy jsou zase nastaveny tak, že reagují až na příliv lidí, kteří už o práci přišli a pomáhají jim, až když je vlastně pozdě," doplnil Milan Vašina z Aspen Institute CE.

Mezi nejohroženější pozice budou podle studie patřit pomocní pracovníci ve výrobě, dopravě či skladování, prodavači anebo úředníci v logistice, ale třeba také specialisté ve financích. Na druhé straně však vznikne asi 520.000 nových pracovních míst. Příkladem jsou řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, kuchaři, číšníci nebo třeba analytici a softwaroví vývojáři.

Významným faktorem, který ovlivní budoucí ekonomický růst, je celkový nedostatek pracovníků. V roce 2040 jich na pracovním trhu bude podle studie chybět až 400.000. Primárním řešením je zapojit do práce co největší část ekonomicky neaktivního obyvatelstva, zejména z řad dvou hlavních skupin - část populace v kategorii nad 50 let a osoby pečující o malé děti, dodali odborníci.