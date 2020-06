Pětina lidí se bojí, že jim dopady covidu ztíží platby za energie

Praha - Téměř pětina Čechů má strach, že následky pandemie koronaviru jim můžou v budoucnu ztížit placení účtů za energie. Necelá polovina z nich už problémy pocítila. Vyplývá to z průzkumu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Bohemia Energy, který má ČTK k dispozici. Proveden byl v květnu na vzorku asi 1000 respondentů.

Výsledky průzkumu mimo jiné ukázaly, že 45 procent lidí nemá ve zvyku dávat si stranou rezervu pro případné doplatky při ročním vyúčtování plynu a elektřiny. Skoro 27 procent Čechů už naopak v souvislosti s krizí začalo s energiemi šetřit.

"Vnímáme to jako pozitivní trend, lidé se snaží aktivně hledat cesty, jak ulehčit často napjatým rozpočtům. Předpokládáme, že během příštích měsíců zájem o energetické úspory všeho druhu poroste," řekl obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.

Z průzkumu dále vyplynulo, že nejpopulárnější metodou, jak snížit účty za energie, je mezi Čechy šetření energiemi - ztlumení topení, zhasínání zbytečných světel a podobně, které preferuje přes 83 procent respondentů. Na druhém místě je pořizování úsporných spotřebičů se 73 procenty, další se umístilo zateplování oken, fasád a dveří s necelými 45 procenty.

Změnu dodavatele jako možnost úspory uvedlo 18 procent dotázaných. "O tom, jakým přínosem může být výhodnější dodavatel energií pro domácí rozpočet, však panuje stále velmi malé povědomí. Víc jak polovina lidí dokonce stále ještě dodavatele nikdy nezměnila," uvedl Holub.

Energetický regulační úřad už v polovině března vyzval účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu k omezením vyvolaným pandemií nemoci covid-19 přihlíželi. Většina dodavatelů už dříve potvrdila, že se snaží svým zákazníkům vyjít v případě potřeby maximálně vstříc. Konkrétně Bohemia Energy v souvislosti s koronavirem mimo jiné zavedla možnost vzdáleného digitálního podpisu, firma nabízí také bezplatné poradenství, a to nejenom pro svoje zákazníky.

Největší dodavatel elektřiny v Česku, společnost ČEZ, už dříve uvedla, že umožní domácnostem kvůli šíření nákazy koronavirem v odůvodněných případech odklad plateb za energie až o tři měsíce. Podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka zatím požádalo u společnosti firmu o odklad platby záloh asi 5300 lidí.

"Klientovi věříme, nemusí nám dokládat žádné dokumenty, kterými by musel něco prokazovat. Co ale zkoumáme, je jeho platební historie. Zda se nejedná o chronického neplatiče, čímž nemyslíme zákazníky, kterým pošleme sem tam upomínku, každý se může s platbami někdy zpozdit nebo zapomenout, to je normální," řekl ČTK Gazdík. Individuální přístup slibují také další dodavatelé.