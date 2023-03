Pětina chovatelů drůbeže zvažuje ukončení chovů kvůli nákladům a dovozu

Praha - Téměř pětina chovatelů drůbeže chce letos podle průzkumu Agrární komory ČR omezit chov drůbeže, zachovat ho chce 75 procent. Kvůli zákazu klecových chovů plánuje do konce roku 2026 skončit 8,3 procenta chovatelů, omezit chov chce 28 procent firem. Novinářům to řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Ukončení podnikání zvažují podle ní především střední a menší firmy. Ke konci loňského roku bylo v obohacených klecích 60 procent z 5,15 milionu nosnic v ČR. Podle Dlouhé producenty stále sužují vysoké náklady a jejich zisk ovlivňuje dovoz vajec za levnější ceny ze zahraničí.

Cena vajec na pultech obchodních řetězců byla podle komory před Vánoci téměř na úrovni šesti korun za kus, nyní je podle Dlouhé nejnižší akční cena 3,60 Kč za vejce. Levnější vejce jsou podle komory v obchodech na úkor snížení dodavatelských cen od chovatelů. Řetězce podle ní vytváří na domácí podniky tlak, aby dodávali produkci za podnákladové ceny.

Dlouhá uvedla, že vysoké ceny vstupů jsou problém jak pro chovatele nosnic, tak pro ty, kteří mají chov na drůbeží maso. "Meziročně se zvýšily až o 80 procent," řekla. Dodala, že ceny energií mají i po stanovení maximálních cen vládou oproti roku 2021 až čtyřnásobné.

Nejvíce vajec se podle Dlouhé dováží z Polska, Pobaltí a v poslední době se objevují i vejce a drůbeží maso z Ukrajiny. Poznamenala, že produkce z Ukrajiny nesplňuje stejné standardy, jako jsou v zemích EU. "Spíše doporučujeme konzumovat tuzemské produkty," řekla.

Dlouhá upozornila na to, že aktuálně cenu výrazně ovlivňují levné dovozy. "Vejce se sem dováží za dumpingové ceny. Budeme chtít, aby se vláda zaměřila na zákon o cenách," řekla. Zákon by podle ní měl zakázat nakupovat vejce za nižší cenu, než za kterou jsou schopni je vyprodukovat čeští chovatelé.

Komora průzkum provedla mezi 36 podniky. Uvádí, že v ČR je zhruba 200 registrovaných chovatelů drůbeže. Podle Dlouhé je v ČR několik velkých podniků a zbytek chovatelů má pod 100.000 nosnic. Upozornila také na to, že údaje z konce roku 2022 nezahrnují pokles stavu nosnic po likvidaci velkochovu na Tachovsku, kde veterináři kvůli ptačí chřipce letos nařídili zlikvidovat 750.000 kusů drůbeže, což představovalo zhruba 15 procent nosnic v ČR.

Ředitel podniku Vejce Kosičky z východních Čech Jan Pozdílek dnes uvedl, že chovatelé se musí přizpůsobovat situaci na trhu. Od loňského září podle něj byla i kvůli ptačí chřipce a snižování stavů nosnic poptávka větší než nabídka a farmářům se dařilo držet ceny poměrně vysoko i v lednu a v únoru letošního roku. V březnu se ale začaly vozit levná vejce ze zahraničí. Chov nosnic je přitom podle Pozdílka rentabilní maximálně půl roku v období od září do Velikonoc. "Letos jsou Velikonoce jiné, musíme s cenou klesat, jinak jsou naše vejce neprodejná," dodal.

Doplnil, že jeho podnik kvůli zákazu klecových chovů přestavuje haly. "Jedna snášková hala, kterou jsme před 14 dny otevřeli, stojí 60 milionů," řekl. Podnik podle něj získal dotaci 15 milionů korun a musel si vzít úvěr. Předpokládá, že než se podaří přestavět další haly, bude to trvat dlouho a těžko si poradí bez dotace z národních nebo evropských zdrojů. V případě, že by podnik přestavbu platil ze svých peněz, musel by vejce celoročně prodávat za více než pět Kč, aby se to vyplatilo, míní.

Kvůli ukončování chovů podle něj nastane situace, kdy levné dovozy přestanou. Například polským zemědělcům se podle Pozdílka prodej vajec nyní vyplatí i za nižší ceny, ale v momentě, kdy dojde k útlumu českých chovů, budou ceny zvyšovat a český trh na to bude muset přistoupit, řekl.