Pětina Čechů nevystačí s úsporami podle průzkumu ani měsíc

Praha - Téměř pětina Čechů se svými finančními rezervami nevystačí ani měsíc. Více než 40 procent lidí lituje, že nemá nyní naspořeno více peněz. Vyplývá to z průzkumu, který pro Modrou pyramidu uskutečnila ve dnech 12. až 17. března mezi 1100 respondenty agentura Ipsos.

S finanční rezervou vystačí alespoň na půl roku čtvrtina Čechů, čtvrt roku 30 procent a minimálně měsíc pak 26 procent.

"I toto nelehké období, které nyní v souvislosti s šířením nákazy koronaviru prožíváme, s sebou logicky přináší otázku financí a zda mají lidé pro všechny případy naspořeno. Skoro dvacet procent lidí by s financemi nevystačilo. Šlo se především o mladé lidí do 35 let," uvedl generální ředitel Modré pyramidy Pavel Jirák.

I přesto svou současnou situaci lidé popisují jako dobrou nebo spíše dobrou (58 procent dotázaných) a jen 6,4 procenta jako špatnou.