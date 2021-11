Pětikoalice nechce zavírat školy, navrhuje delší vánoční prázdniny

Praha - Koalice Spolu s Piráty a STAN, která tvoří novou vládu, slíbila, že nebude kvůli epidemii covidu-19 plošně zavírat školy. Prioritou je, aby dopady na vzdělání byly co nejmenší, řekl dnes předseda ODS pověřený skládáním vlády Petr Fiala na tiskové konferenci k plánům opatření vůči epidemii. Pětikoalice současně podle materiálu, který rozdala novinářům, navrhuje prodloužit letos kvůli covidu-19 vánoční prázdniny. Začít by měly v pondělí 20. prosince, harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna.

"Slíbili jsme, že nebudeme plošně zavírat školy. Nechceme dopustit, aby covid-19 odnesly naše děti," uvedl Fiala. Ve školství by se podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mělo testovat vždy v pondělí tak, aby nebylo třeba posílat do karantény celé třídy.

Podle kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka (STAN) odborníci nyní pro zmírnění epidemie doporučují také prodloužit vánoční prázdniny. "Efekt týdne (prodloužení) a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ řekl Gazdík ČTK. Ještě před měsícem s návrhy některých odborníků na vyhlášení několikadenního volna či uzavření škol na dva týdny nesouhlasil. Podle něj tehdy bylo jasné, že se bude epidemie dál zhoršovat a děti by se do škol po dvou týdnech asi nevrátily.

Zveřejnění záměru prodloužení vánočních prázdnin má podle něj umožnit rodičům připravit se na to dopředu. Zda bude v tu dobu už jmenována nová vláda a bude to rozhodnutí moci učinit, bude záležet na prezidentu Miloši Zemanovi. Gazdík by případně kvůli možnosti prodloužení vánočních prázdnin chtěl jednat i s ministrem školství v demisi Robertem Plagou (za ANO).

Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne platí v základních a středních školách každé pondělí do konce února povinnost testování. V pondělí končící kabinet kvůli malým zásobám testů pověřil Správu státních hmotných rezerv, aby pro školy nakoupila 14 milionů antigenních testů. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by stát měl udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených testů v rezervách. Měl by podle koalice mít vždy zásobu na měsíc dopředu.

Výhledově pětikoalice plánuje větší pravomoce pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygieniky o dalším postupu, například o organizaci výuky či kroužků.

Koalice je pro povinnost chránit dýchací cesty respirátory všude ve vnitřních prostorách. Pro mateřské, základní a střední školy by ale měla nadále platit výjimka, kdy je žáci a studenti nemusejí mít při výuce ve třídě. Bez respirátoru by nadále mohly děti procházet výukou v základních uměleckých školách a ve sportovních klubech.