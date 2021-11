Pětikoalice krizové ošetřovné i bonus v karanténě podpoří, ale upraví

Praha - Poslanci pětikoalice ve Sněmovně podpoří přijetí novel s obnovením krizového ošetřovného či bonusem v karanténě, které navrhla Babišova vláda v demisi. Nejdřív chce jejich podobu ale ještě upravit. V pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) to řekl nový premiér Petr Fiala (ODS).

Sněmovna má 1. prosince projednávat tři novely - o krizovém ošetřovném, příspěvku pro zaměstnance v karanténě a kompenzačním bonusu. Pětikoalice, kterou tvoří Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) a Piráti a STAN, má v dolní komoře většinu 108 hlasů.

"My se budeme snažit k tomu přistupovat maximálně odpovědně, ale i kooperativně. My ty návrhy vezmeme, dáme k nim vlastní pozměňovací návrhy, upravíme je a v nějaké formě je necháme projít... upravíme je, aby to odpovídalo i naší představě," uvedl Fiala.

Dodal, že o úpravách diskutují pětikoaliční experti a proberou je poslanecké kluby pětikoaličních stran. Podle nového premiéra by kabinet měl o takových návrzích předem debatovat se zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy a odbory.

Fiala podotkl, že Česko je nyní v neobvyklé situaci. Zemi vládne vláda v demisi bez většiny ve Sněmovně a zasedá v ní strana, která v dolní komoře už není. Dohodnutá koalice sice většinu má, ale zatím je v opozici a vládnout nemůže. ČR má dva premiéry, odpovědnost má ten odcházející. "Přichází vláda (v demisi bez většiny) s návrhy, s nimiž se nějakým způsobem musí vyrovnat většina v Poslanecké sněmovně, která to nebude vykonávat, protože to bude vykonávat vláda v demisi. To je unikátní situace," řekl jmenovaný premiér.

Babišův kabinet kvůli nynější epidemické vlně navrhuje zavést krizové ošetřovné. Činit by mělo 80 procent základu výdělku místo běžných 60 procent, vyplácet by se mělo po celou dobu uzavření třídy či školy kvůli koronaviru kromě dnů prázdnin. Lidé v karanténě a izolaci mají dostávat k náhradě mzdy či platu příspěvek až 370 korun denně. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu. Kompenzační bonus pro podnikatele se má týkat osob samostatně výdělečně činných a společníků malých společností s ručením omezeným, budou moci žádat až o 1000 korun denně. Příspěvek lidem pracujícím na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti bude činit 500 korun denně. Podpora je zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 30 a více procent. Podle návrhu by finanční správa měla bonus vyplácet zpětně od 22. listopadu.

Stav legislativní nouze umožňuje zrychlené schvalování zákonů. Schůze, na které se má trojice norem projednávat, má začít 1. prosince ve 14:00. Od 14:30 jsou v programu interpelace. Před projednáním na plénu posoudí tři návrhy zákonů příslušné sněmovní výbory. Svá stanoviska musí poslancům dodat do středečního poledne.