Petici proti rušení vlaků ve středních Čechách podepsalo 5057 lidí

Praha - Petici proti omezení či zastavení dopravy na 12 lokálních tratích ve Středočeském kraji podepsalo 5057 lidí. Iniciátoři ji minulý čtvrtek předali hejtmance Petře Peckové (STAN) a dnes představili zastupitelům, kteří ji vzali na vědomí. Omezení se týká například tratí Mšeno-Mladá Boleslav, Čisovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový Štěpánov nebo Rakovník-Kralovice. Vedení kraje trvá na tom, že jde o nezbytný krok. Poukazuje na stále rostoucí výdaje na veřejnou dopravu.

Vlaky nahradí částečně autobusy, kraj tím ušetří 52 milionů korun ročně. Změny mají platit od prosince. Autoři petice míní, že autobusy nemohou vlaky nikdy plnohodnotně nahradit. Poukázali na to, že vlak umožňuje klidnější nástup a výstup i pohyb po vozidle během jízdy, disponuje toaletami a přepraví větší množství kočárků a jízdních kol. Iniciátor petice Štěpán Hálek na dnešním jednání zastupitelstva upozornil i na to, že autobusy se na některé úzké krajské silnice nevejdou, silnice jsou pak ucpané a zvyšují se náklady na jejich údržbu.

Pecková uvedla, že s některými názory petentů souhlasí, například s tím, že by měly pořídit kvalitní soupravy, které přimějí lidi k častějšímu využívání vlaků, nebo by se mělo zrušit jízdné zdarma pro seniory. Také krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) s mnohým z petice souhlasí. I on by si přál, aby na všech tratích včetně lokálních jezdily moderní soupravy. "Ale musíme si uvědomit, že to všechno musí být v relacích, které jsou pro kraj dostupné a dlouhodobě financovatelné," uvedl.

Borecký připomněl, že kraj vynakládá ročně na veřejnou dopravu 3,65 miliardy korun a tyto náklady budou dál stoupat i s ohledem na závazek vůči EU týkající se bezemisní dopravy a povinné zavádění automatického zabezpečovacího systému ETCS. Na tratích, na nichž kraj omezuje provoz, podle Boreckého dlouhodobě klesá počet cestujících už od roku 1989.

Podle opozičního zastupitele za ANO Roberta Bezděka je železnice pro lidi v regionech něco víc než součet peněz a kraj by se na věc neměl dívat jako bankéř. "Tady se jedná o službu občanům a služba občanům není nikdy zisková," vyjádřil se podobně další zastupitel za ANO Miroslav Samaš. Lidé by si podle něj měli vybrat, zda chtějí jet autobusem nebo vlakem.

Podle Boreckého je pravda, že doprava jako služba veřejnosti není zisková. "Ale druhá věc je, na jak velký rozsah této služby Středočeský kraj má a v jakých formách má smysl peníze na tuto službu dávat," namítl. Podle něj by se neměl zaměňovat emociální vztah k železnici se zajištěním dopravní obslužnosti.