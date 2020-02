Petici proti rozšíření polského dolu Turów podepsalo 13.000 lidí

Liberec - Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí a proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów podepsalo 12.949 lidí nejen z Libereckého kraje. Podpisy jsou z celé České republiky, nějaké také z Německa a Polska, řekla dnes ČTK koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová. Zástupci dotčených obcí, Libereckého hraje a Greenpeace petici příští týden předají v Bruselu Petičnímu výboru Evropského parlamentu.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také zvýšené hlučnosti a prašnosti. Polská strana přitom výraznější vliv na zásoby vody odmítá.

Bez ohledu na námitky sousedů loni v květnu polská Bogatyně schválila změnu územního plánu, kterou další rozšíření dolu umožnila. V polovině ledna pak regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi vydalo rozhodnutí v procesu EIA, kterým se záměrem souhlasilo. Rozhodlo také, že je toto stanovisko okamžitě vykonatelné, což znamená, že pokračují přípravy k zahájení těžby a k získání potřebné těžební licence. Platnost té původní z roku 1994 totiž už v dubnu skončí.

Podle právníků kanceláře Frank Bold Advokáti, která Liberecký kraj v této věci zastupuje, porušila polská strana nejen českou a polskou legislativu, ale i evropské právo. "Myslím, že těch 13.000 podpisů je velký argument pro to, aby se tím podnětem zabýval nejen Petiční výbor Evropského parlamentu, ale i Evropský parlament jako takový. Rozporujeme především přístup Polska k povolování, k tomu, že nebyly dodrženy směrnice, které by měly sousedům za hranicemi umožňovat relevantně připomínkovat a ovlivňovat záměry investora," řekl ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj) uvedl, že evropský petiční výbor minulý týden rozhodl o projednání petice už na březnovém zasedání. Petice by tak podle něj měla být vyřízena ve zrychleném řízení. "Tímto postupem jsou projednávány jen ty nejzávažnější otázky," řekl Löffelmann. Evropská komise také už podle Půty vyzvala Polsko, aby se k podnětu české strany v souvislosti s rozšířením dolu Turów, vyjádřilo. Na stanovisko má deset týdnů. "Považuji to za úspěch, protože běžná doba trvání při rozhodování Evropské komise je běžně několik měsíců," dodal Půta.