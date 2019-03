Londýn - Více než milion podpisů už se sešlo pod peticí, která požaduje zastavení procesu odchodu Británie z Evropské unie. Dokument se přitom na oficiálním portálu britského parlamentu objevil teprve ve středu. Během dne chtělo výzvu podepsat tolik lidí, že měla webová stránka technické problémy.

"Vláda opakovaně tvrdí, že odchod z EU je 'vůlí lidu'. Musíme toto tvrzení zastavit a to tím, že dokážeme, jak silnou podporu lidu má nyní setrvání v EU," uvádí se v textu. Petice ve svém názvu vyzývá, aby britská vláda zrušila aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy, kterou před téměř dvěma lety zahájila dvouleté období jednání o brexitu. To mělo být původně zakončené odchodem Británie z EU 29. března, tedy za osm dní.

Na dotaz agentury Reuters, zda je premiérka Theresa Mayová ochotná zrušit aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy, dnes vládní mluvčí odpověděl: "To není něco, co by byla ochotna udělat." Předsedkyně vlády se podle mluvčího domnívá, že zrušení brexitu by mohlo způsobit "nenávratné škody v důvěře lidu".

Do dnešních 17:30 SEČ podepsalo petici požadující setrvání Spojeného království v EU už téměř 1,1 milionu Britů. V referendu z června 2016 jich hlasovalo pro brexit 17,4 milionu a setrvání v bloku tehdy podpořilo něco přes 16 milionů voličů.

Takzvanými e-peticemi, které překonají hranici 100.000 podpisů, se musejí zabývat na svém zasedání britští poslanci, avšak nikoli v hlavním zasedacím sále Dolní sněmovny.

List The Guardian dnes upozornil, že e-petice nejsou přesným odrazem nálad ve společnosti. Například podle stránky What UK thinks (Co si Spojené království myslí), která se názoru Britů na brexit dlouhodobě a detailně věnuje, by nyní v druhém referendu o brexitu setrvání v EU podpořilo 53 procent Britů, 47 procent by jich hlasovalo proti. I když se tak počet odpůrců brexitu zvyšuje, není rozdíl mezi tábory nijak dramatický, poznamenal The Guardian.

Některé petice na parlamentním webu přilákaly více podpisů, než kolik jich má v současnosti ta brexitová. Petici žádající, aby úřady zabránily státní návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii, podepsalo 1,8 milionu lidí. Více než čtyři miliony Britů podepsaly petici, která po brexitovém referendu z června 2016 požadovala, aby bylo vypsáno nové lidové hlasování, které by bylo platné jen v případě, že by jeden z táborů dosáhl nejméně 60 procent hlasů.