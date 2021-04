Pětice lídrů opozičních stran vyzvala Babiše k odvolání Havlíčka

Praha - Předsedové pěti opozičních stran vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby podal návrh na odvolání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) z vlády kvůli postupu s tendrem na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Chtějí také, aby Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů zasedl dříve než 29. dubna, na kdy je jednání naplánováno. Lídři ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje.

Kritiku opozice minulý týden vyvolalo oznámení ministerstva průmyslu, podle kterého Česko v tendru na blok neosloví čínskou společnost CGN, ale zůstat by měl mezi uchazeči mimo jiné ruský Rosatom. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - kromě Rosatomu francouzská EdF, jihokorejská KNHP a kanadsko-americký Westinghouse. Tendr vypíše až příští vláda. Po případném převzetí politické odpovědnosti po volbách by pětice opozičních stran nepočítala s firmami z Číny a Ruska, řekl předseda STAN Vít Rakušan.

"Všichni politici, kteří chtějí pustit ruské firmy do jakékoli spoluúčasti na budování Jaderné elektrárny Dukovany, hazardují s národní bezpečností a bezpečnou budoucností," uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky není účast Rosatomu v tendru zárukou nízké ceny výstavby. Z podkladů, které opozice dostala, vyplývá, že za poslední roky nejlevnější jaderný zdroj dokázali vystavět dodavatelé z Jižní Koreje, uvedl.

Ve společném prohlášení pětice lídrů vyzývá Babiše k odvolání Havlíčka z vládních postů. K tomu samému premiéra vyzvali i další zákonodárci minulý pátek. Kabinet ANO a ČSSD by měl podle opozice plně respektovat stanoviska pracovní skupiny ministerstev vnitra a zahraničí, tajných služeb či Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Právě tyto instituce vytvoří a též vyhodnotí bezpečnostní dotazník, který bude rozeslán zájemcům o stavbu bloku.

"Po případném převzetí politické odpovědnosti po parlamentních volbách bychom v projektu dostavby Dukovan pokračovali jenom s firmami, které nepředstavují geopolitické a bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Byly by to země, kde je vymahatelnost práva jasná a daná, země, které proti České republice nevedou dlouhodobě hybridní útoky, země, které by se mohly stát při tak důležitém projektu České republice partnery," dodal Rakušan.