Pětibojařku Hlaváčkovou zradil parkur, mistryní Evropy je Soterová

Krakov - Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková na mistrovství Evropy a Evropských hrách v Krakově nedokončila parkur a v osmnáctičlenném finále uzavřela pořadí. Šampionkou se stala poprvé v kariéře Italka Alice Soterová, čtvrtá žena z tokijské olympiády zvítězila před Španělkou Laurou Herediaovou a Olivií Greenovou z Británie.

Teprve sedmnáctiletá Hlaváčková už postupem do finále získala účastnické místo na olympijských hrách v Paříži, protože ve hře jich bylo osm a právě tolik zemí bylo v bojích o medaile zastoupeno. Soutěž pro ni ale začala smolně, parkur nedokončila a s nulovým bodovým ziskem byla bez šance na lepší umístění.

"Na opracovišti všechno probíhalo fajn, kůň fakt zlatej. Potřeboval nad sebou trochu vyšší tempo, na což nejsem zvyklá z tréninku. Pak na tom parkuru... Nevím, co na to říct. Od začátku to tempo nebylo dostatečné, nebyl tam dostatek pobídky. Věděla jsem, že to nebude ono. Škoda poslední překážky, kde se to rozplynulo úplně," uvedla Hlaváčková v nahrávce pro média.