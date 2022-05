Pětibojařka Novotná skončila na Světovém poháru v Bulharsku druhá

Albena (Bulharsko) - Moderní pětibojařka Veronika Novotná obsadila druhé místo na Světovém poháru v bulharské Albeně. Na stupně vítězů se v individuálním závodě dostala jako první Češka po 16 letech.

Novotná získala celkem 1394 bodů a nestačila pouze na Ievu Serapinaitéovou z Litvy. Za loňskou mistryní Evropy zaostala jednadvacetiletá česká reprezentantka o pouhých osm bodů. Třetí příčku obsadila Ilke Özyükselová z Turecka.

"Jsem opravdu nadšená, je to všechno hrozně rychlé a emoce jsou silné. Je to prostě super," uvedla Novotná v nahrávce pro média. "Začalo to tím, že se mi povedl šerm v semifinále, kde jsem tak mohla pošetřit síly a prodat to ve finále," dodala.

"Začalo se ráno jízdou na koni a měla jsem naprosto skvělého koníka. Sice jsem tam nechala pár bodů za jeden shoz a trochu za čas, ale s tím jsem byla naprosto spokojená, protože jsme oba ve zdraví dojeli," přidala Novotná.

V plavecké části česká závodnice šetřila síly pro závěrečnou kombinaci střelby a běhu. "Od začátku jsem se snažila rychle běžet a tentokrát to vyšlo i na střelnici. Díky tomu jsem se celou dobu držela kolem druhého místa a zůstala tam až do konce," uvedla.

Novotná, jejímž dosavadním maximem byla 11. příčka, ukončila šestnáctileté čekání českých žen na medaili z individuálního závodu Světového poháru. Naposledy se na stupně vítězů dostala v roce 2006 Lucie Grolichová při vítězství v Moskvě.

Výsledky SP v moderním pětiboji v Albeně

Ženy: 1. Serapinaitéová (Litva) 1402, 2. Novotná (ČR) 1394, 3. Özyükselová (Tur.) 1385.