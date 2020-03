Pětibojaři přišli o SP a MS bude až v září nebo v říjnu

Praha - Odklad olympijských her v Tokiu moderní pětibojaře nepřekvapil. S velkým napětím teď ale budou čekat, jak mezinárodní federace UIPM případně upraví kvalifikační kritéria. Kvůli koronaviru už byl zrušen celý seriál Světového poháru a mistrovství světa odloženo na září nebo říjen.

"Nemá cenu říkat, jestli je to dobré nebo špatné rozhodnutí. Je to asi jediné možné řešení, ke kterému situace už pár týdnů spěla," řekl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě. "Za současného stavu už nebyl čas zajistit férovou kvalifikaci a ideální nejsou ani podmínky na přípravu," doplnil s tím, že český reprezentační tým skončil po návratu ze soustředění v Barceloně v karanténě.

Za správný krok považuje přeložení her i reprezentant Jan Kuf. Osmadvacetiletému mistru Evropy z před čtyř let verdikt MOV nahrává. Zotavuje se totiž z patálií s operovaným kolenem a následným zánětem. "Když se to takhle posune, tak mi to dá krásné množství času se zrehabilitovat a dostat se do normálního funkčního stavu, což je asi to nejlepší, co se mi teď mohlo stát," přitakal Kuf.

Splněná kvalifikační kritéria na hry má z Čechů Martin Vlach díky bronzu z ME. Otázku je, zda budou platit, protože mezinárodní federace je chce v návaznosti na nový termín her přehodnocovat. "Klíčové bude, jestli se zachová systém kvalifikací z kontinentálních šampionátů a které závody se budou započítávat do olympijského žebříčku. Záležet bude, zda se hry odehrají v létě, nebo se najde termín v jarních měsících, kdy není v Japonsku takové horko," řekl Kučera.

Pětibojaři letos přišli o Světový pohár, z kterého se uskutečnil jen závod v Káhiře na konci února. Mistrovství světa v mexickém Cancúnu, kam byl šampionát přeložen kvůli koronaviru z čínského Sia-menu, se z konce května přesune na září nebo říjen. "Otázkou je, zda to tak zůstane. Myslím, že Číňané vyvinou tlak, aby se jim pořadatelství vrátilo," řekl kouč Kučera.