Praha - Operované pravé koleno moderního pětibojaře Jana Kufa už téměř v ničem neomezuje. Začátkem roku ale neprožíval veselé období - podstoupil operaci menisku, pak musel na další zákrok kvůli zánětu a čtrnáctidenním ležením zhubl o osm kilogramů. Nohu rozhýbával i "měsíční chůzí" a jako jednomu z mála mu pomohlo přeložení olympiády v Tokiu o rok, protože má čas dostat se do formy.

"Vypadá to dobře. Dost tomu pomohlo, že opadl jakýkoliv tlak, aby to bylo co nejdřív. Koleno má teď dostatek prostoru se uzdravovat," uvedl Kuf v tiskové zprávě a v rozhovoru pro ČTK dodal: "Už můžu absolvovat všechno bez omezení. Koleno ještě není silné, jak bývalo, ale už to stačí na to, co teď trénujeme."

Díky uvolňování opatření proti šíření nemoci covid-19 už pětibojaři mohou trénovat každou z pěti disciplín. Plavou v Podolí a na koních pilují parkur tradičně v Poděbradech. "I v sedle je koleno víceméně v pohodě," řekl Kuf.

Před třemi měsíci mu do smíchu nebylo. Po rutinní operaci prasklého menisku koleno otékalo. Vyšetření odhalilo zánět a po dvou týdnech podstoupil další operaci. "V Motole jsem ležel s antibiotiky zavedenými přímo do kolena," popsal bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2014. "Vypadalo to, že celý můj organismus si zažil nepříjemné chvilky. Proto docela dlouho trvalo, než se vrátil k normálu," řekl.

V únoru se ještě počítalo s olympiádou na přelomu července a srpna a Kuf nemá zajištěnou účast. "Nebylo to veselé období, ale pořád jsem věřil, že se stihnu vrátit alespoň na nějaké závody a olympiádu si vybojuju."

Teď spěchat nemusí. Hry pod pěti kruhy byly přeloženy až na příští léto. "Teď je času spousta, což je fajn. Na koleno nemusím tlačit a můžu v klidu rehabilitovat," uvedl mistr Evropy z roku 2016.

Střílet mohl i doma z gauče, nejpomaleji zapojoval do tréninku běh. Pomáhá mu i tzv. antigravitační běhátko na pražské Dukle. "Okolo něj je bublina, do které se zapnu na zip. Nafoukne se, zváží si mě a já si nastavím na kolik procent váhy chci běžet a ona se nafukuje, nebo upouští," popsal. Teď už běhá na 90 procentech, ale zezačátku měl i jen padesát. "A to je spíš měsíční chůze než běh."

Během pobytu v nemocnici zhubl za čtrnáct dnů o osm kilogramů. Někteří by mu mohli závidět. "Ale je to dost drastická metoda, kterou bych nikomu nepřál," podotkl Kuf. Stále se snaží dostat na svoji původní váhu. "Tělo už se rozhodlo, že bude přibírat, pomohl i návrat k tréninku. Když jsem byl na chatě s rodiči a chodil bez trička, pronesla máma něco ve stylu, že už jsem se docela spravil."

Pětibojařům letos zrušili Světový pohár, ale stále se počítá s mistrovstvím světa, které je přesunuto na říjen. "Moc lidí nevěří, že to proběhne. Je hodně podmínek, aby to bylo bezpečné a ty jsou až nereálné," uvedl Kuf. Koleno by mohl otestovat na konci srpna na mistrovství republiky - Memoriálu Milana Kadlece.