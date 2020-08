Pěti zápasy začne domácí pohárová soutěž v hokeji

Praha - Pěti zápasy dnes odstartuje hokejový Pohár Generali České pojišťovny. Pro čtrnáct extraligových celků i prvoligové Kladno a Přerov poslouží soutěž jako příprava na novou sezonu. Pro extraligové týmy bude pohár znamenat návrat na soutěžní led od poloviny března, kdy byly soutěže předčasně ukončeny kvůli pandemii koronaviru.

Šestnáct celků je rozděleno do skupin po čtyřech. V nich se bude hrát dvoukolově každý s každým a vždy první dva postoupí do play off.

Pohárová soutěž se vrací po deseti letech. Hrála se už v letech 2000 až 2003 a 2007 až 2010 a byla rovněž přípravou na sezonu. Nyní vyvrcholí krátce po startu nejvyšší soutěže, který je naplánován na pátek 18. září. Vítěz získá od generálního partnera extraligy, společnosti Tipsport, prémii ve výši jednoho milionu korun a poražený finalista polovinu.

1. kolo hokejového poháru Generali Česká Cup:

Skupina B:

17:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (foto).

Skupina C:

17:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové,

18:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (foto).

Skupina D:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Zubr Přerov (foto),

17:30 PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (foto).

Utkání skupiny B Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov a skupiny A HC Sparta Praha - ČEZ Motor České Budějovice, HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno byla odložena.