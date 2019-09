Peterka si užívá MS a věří, že s takovými výkony má tým na OH

Peking - Jen těsně unikl českým basketbalistům na mistrovství světa v Číně přímý postup na olympijských hrách v Tokiu. Podle výsledku utkání o pátou příčku se Srbskem to bude o místo, či o dvě za jedinými dvěma evropskými postupujícími týmy Španělskem a Francií. Pivot Martin Peterka ale věří, že s takovými výkony jako na šampionátu mají Češi naději si start pod pěti kruhy vybojovat v červencové kvalifikaci.

Po středečním čtvrtfinálovém vyřazení USA s Francií padla možnost, že by znamenalo účast na olympiádě konečné páté místo, o které budou Češi hrát v sobotu se Srbskem. "Mrzí to, ale i tak si myslím, že hrát o páté místo je skvělé. I kdyby ve hře olympiáda byla, přeci jen budeme hrát se Srby, bude to strašně těžký soupeř. Ale uvidíme, je to jeden zápas a může se stát cokoliv. Půjdeme do toho naplno, budeme chtít vyhrát a uvidíme," prohlásil Peterka.

Nejhůře šestým místem na světovém šampionát Češi minimálně vyrovnají historický nejlepší výkon ještě československého výběru z roku 1970. Bez ohledu na to, že už není ve hře medaile ani olympiáda, váží si toho, že budou u vyvrcholení turnaje v Pekingu.

"Je to obrovská odměna, vždyť hrajeme o páté místo. Před turnajem to nikdo moc nečekal, ale tou hrou jsme dokázali, že na to máme se tady měřit s těmi nejlepšími týmy," podotkl Peterka.

Šampionát potvrdil, že jde český národní tým výkonnostně nahoru. Po sedmém místě z mistrovství Evropy v roce 2015 sice přišel na dalším kontinentálním šampionátu o dva roky později horší výsledek v podobě 20. příčky, ale křivku nahoru zvedlo vystoupení v Číně.

"Každé takové měření pomůže nám všem do budoucna. Za rok bude kvalifikace o olympiádu, takže máme o co hrát. Jestli budeme pokračovat takhle, tak se nemáme čeho bát. Můžeme do toho jít naplno a třeba se tam i kvalifikovat," dodal Peterka.

Při loučení s turnajem čeká český tým velmi náročná zkouška. Srbové patřili mezi největší favority, ale prohráli v osmifinálové fázi se Španělskem a ve čtvrtfinále s Argentinou. "Jejich největší zbraň je určitě Bogdanovič, který tady má neskutečnou formu. A samozřejmě jejich pivoti, mají z NBA Jokiče a Marianoviče. Bude to velká síla, takže budeme muset zase týmově dobře bránit a zkusit je trošku rozběhnout," hledal recept Peterka.

Pivot Nymburka začal dostávat více prostoru na hřišti po zranění Blakea Schilba ve čtvrtém utkání turnaje proti Brazílii. "Cítím se dobře. Únava samozřejmě je, ale není jako u těch hráčů, kteří hrají víc. Přeci jen to moje minutové vytížení není tak velké. Jsem ale hlavně rád, že jsme s Polskem vyhráli, takže se to bude vstřebávat líp," prohlásil.

První účast na mistrovství světa v historii samostatného Česka bere jako obrovskou zkušenost. "Hrajeme s takovými týmy, s kterými se moc často nesetkáváme, takže je to super. My jsme sem naštěstí nepřijeli jen sbírat zkušenosti, přijeli jsme sem hrát a je to vidět. Jsme za to rádi," dodal Peterka.