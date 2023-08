Pět zemí EU včetně Slovenska chce prodloužit zákaz dovozu obilovin z Ukrajiny

Varšava - Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporují návrh prodloužit zákaz dovozu obilí z Ukrajiny do svých zemích do konce letošního roku. Podle agentury Reuters to uvedl polský ministr zemědělství Robert Telus. Platnost současného zákazu skončí 15. září.

Evropská unie umožnila v květnu těmto pěti zemím sousedícím s Ukrajinou zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen. Tranzit těchto komodit do dalších zemí ale není omezen. Zákazem dovozu ukrajinských zemědělských produktů se země snaží chránit domácí zemědělce.

Rusko v polovině července odstoupilo od takzvaných černomořských obilných dohod. Ty umožňovaly Ukrajině bojující proti Rusku vyvážet obilí a další zemědělské produkty i přes ruskou blokádu v Černém moři. Rusko po odstoupení od dohody zintenzivnilo útoky na ukrajinské přístavy, což vedlo k výraznému poškození exportní infrastruktury.

Na dovoz zemědělské produkce z Ukrajiny do EU, hlavně obilovin a drůbežího masa, si stěžují i čeští zemědělci. Podle Agrární komory i Zemědělského svazu mají zemědělci přebytky z loňské produkce a může hrozit, že nebudou mít kam uskladnit letošní úrodu. Podle komory by Česko, stejně jako Polsko nebo Slovensko, mělo zavést na dovoz některých komodit embargo.