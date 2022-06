Pět střídání ve fotbale už zůstane, rozhodla pravidlová komise

Dauhá - Možnost vystřídat pět hráčů místo tří ve fotbalových zápasech už zůstane. Rozhodla o tom pravidlová komise IFAB na svém zasedání v Dauhá.

Původně šlo o dočasnou úpravu pravidel, jež byla zavedena předloni kvůli zdraví fotbalistů, kteří museli po restartu soutěží po několikaměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru odehrát mnoho zápasů v rychlém sledu a hrozilo jim větší riziko zranění.

Mužstva mohou mít na lavičce 15 hráčů. Na podzimní světový šampionát v Kataru díky tomu trenéři sestaví nominace s 26 hráči, tak jako loni na mistrovství Evropy. Podle předsedy mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina si to přála většina koučů mužstev, jež se na turnaj kvalifikovala.

Pravidlová komise jednala také o zavedení dalšího střídání v případě, že hráč utrpí otřes mozku. Rozhodla, že tato varianta se bude dál zkoumat do srpna příštího roku, aby se nashromáždila další data. "Chránit zdraví hráčů je důležité," uvedl Infantino.

Podle něj by do šampionátu v Kataru mohl mít fotbal k dispozici poloautomatickou technologii, která by napomáhala rychlejšímu rozhodování video asistenta (VAR). Šéf světového fotbalu uvedl, že technologii se podařilo významně posunout. Její testování bude dál pokračovat.

IFAB probíral také možnost použití kamer, které by měli rozhodčí připevněné na těle a měly by je chránit před hrozbou útoků na hřišti.