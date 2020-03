Pět stran opozice vyzývá vládu, aby lépe informovala o koronaviru

Praha - Pět opozičních stran vyzvalo dnes vládu, aby pravdivě informovala o zásobách ochranných prostředků a jejich dodávkách zdravotníkům a pracovníkům v dalších profesích. Veřejnost by měla také vědět, jak se může situace v Česku vyvíjet a jaká budou opatření. Výzvu a požadavky dnes novinářům společně představili šéfové TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a lidovců.

"Vyzýváme vládu, aby svou komunikaci výrazně zlepšila," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní chybí informace vedení obcí i zdravotnickým zařízením.

Podle ní a šéfů dalších čtyř stran by kabinet měl poskytnout pravdivé a úplné informace o tom, kolik je k dispozici ochranných pomůcek, jaký je harmonogram jejich distribuce a kdy je zdravotníci a pracovníci v dalších profesích dostanou. Vláda by měla veřejnost seznámit také s tím, jak by se situace v Česku mohla dál vyvíjet, jaká řešení by se v jednotlivých scénářích přijímala i jaké jsou předpoklady zrušení zavedených opatření jako karanténa či uzavření hranic, řekla předsedkyně TOP 09.

Zástupci pětice opozičních stran jsou připraveni se členy vlády jednat pravidelně. Předseda ODS Petr Fiala podotkl, že se lídři pěti stran dnes nesešli proto, aby kabinet kritizovali, ale aby "podali pomocnou ruku".

Zástupci vlády a šéfové opozičních stran by se měli sejít v úterý ve 14:30. Jednat by měli o opatřeních proti šíření nového koronaviru i o krocích ke zmírnění dopadů nákazy. "Vyjadřujeme vůli, že jsme připraveni se jako Poslanecká sněmovna okamžitě sejít a o návrzích jednat a v nějakém zrychleném režimu je podpořit, aby dopady této krize byly co nejmenší," uvedl dnes Fiala.

Lídři pětice stran také vyzvali k tomu, aby všichni roušky, profesionální či domácí výroby, nosili. "Svojí rouškou chráním ostatní, ti ostatní chrání svojí rouškou mne," uzavřela Pekarová Adamová. Ona i šéfové ostatních stran roušku nasazenou měli.