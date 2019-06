Pět nosorožců ze ZOO Dvůr dorazilo ve Rwandě do rezervace

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Pět vzácných nosorožců černých ze ZOO Dvůr Králové nad Labem dnes po 14:00 v pořádku dorazilo do svého nového domova, rezervace Akagera ve středoafrické Rwandě. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Ze Dvora Králové zvířata odjela v neděli před 09:00 na ruzyňské letiště. Na cestě byla téměř 30 hodin, tedy jak organizátoři transportu plánovali. Transport byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců.

Cesta nosorožců do nového domova začala v neděli časně ráno naložením ve dvorské zoo. Z pražského Letiště Václava Havla nosorožci odletěli v neděli po 19:30, v hlavním městě Rwandy Kigali dosedli dnes před 03:00. V Kigali není vůči ČR žádný časový posun. Následně byly železné bedny s nosorožci přeloženy na nákladní auta a přibližně v 05:00 se konvoj vydal do rezervace Akagera.

Do národního parku Akagera nosorožci dorazili asi ve 13:00, další zhruba hodinu jim trvala cesta na místo, kde budou následující měsíce žít. Nejdříve budou žít v ohradách z dřevěných kůlů zvaných boma o rozměrech osmkrát osm metrů. Po několika týdnech by měli být postupně vypouštěni do větších oplocených výběhů o rozloze jednoho až 16 hektarů. Zhruba po roce by mohli být vypuštěni do severní části parku na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Park trvale hlídají ozbrojení strážci. Zvířata kvůli sledování dostanou do rohů vysílačky.

Cestu zvířata absolvovala pod sedativy, uspána nebyla. Každé zvíře váží zhruba tunu. Do Afriky je doprovází pětičlenný tým, jehož členem je také africký odborník na transporty zvířat, Jihoafričan Pete Morkel. Do Afriky zoologové nosorožcům také v letadle přivezli zhruba čtyři tuny krmení, aby aklimatizace zvířat v Africe byla co nejhladší.

Tři nosorožci pro Rwandu jsou z chovu dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari dorazili do Dvora Králové loni na podzim. Ve Dvoře Králové se nosorožci na cestu společně připravovali.

Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000.

Náklady na projekt činí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší je letecký transport za 3,5 milionu korun a pořízení beden za 700.000 korun. Peníze poskytli dárci a na projekt šel také výtěžek z různých akcí dvorské zoo. Zvířata jsou darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. V jižní části parku Akagera nyní žije skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky, která byla do Rwandy přemístěna předloni. S nimi by se zvířata z Evropy mohla v budoucnu pářit. Pro první období zoologové předpokládají, že se nosorožci dopravení ze Dvora Králové budou pářit mezi sebou.