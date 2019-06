Pět nosorožců z Evropy pomůže obnovit jejich populaci ve Rwandě

Zoo Dvůr Králové nad Labem zahájí 23. června 2019 transport pěti vzácných nosorožců černých (na snímků z 20. června 2019) do středoafrické Rwandy. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní populaci nosorožců v minulosti vyhubenou. Chystaný převoz je největším transportem nosorožců z Evropy do Afriky.

Zoo Dvůr Králové nad Labem zahájí 23. června 2019 transport pěti vzácných nosorožců černých (na snímků z 20. června 2019) do středoafrické Rwandy. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní populaci nosorožců v minulosti vyhubenou. Chystaný převoz je největším transportem nosorožců z Evropy do Afriky. ČTK/Taneček David

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - ZOO Dvůr Králové nad Labem v neděli ráno zahájí transport pěti vzácných nosorožců černých do středoafrické Rwandy. Do rwandského národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní populaci nosorožců v minulosti vyhubenou. Chystaný převoz je největším transportem nosorožců z Evropy do Afriky, řekli dnes novinářům představitelé zoo a organizátoři transportu. Dvorská zoo patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě.

Tři nosorožci pro Rwandu jsou z chovu dvorské zoo, další dva jsou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safarie. Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik stovek jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000.

"Je to historický projekt pro Rwandu a chov nosorožců, který se ve Rwandě obnovuje," řekl rwandský velvyslanec v Německu a pro ČR Igor Cesar. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Předloni byla do Rwandy přemístěna skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky. Žijí v jižní části parku Akagera.

Nosorožci z Británie a Dánska dorazili do Dvora Králové loni na podzim a poslední zhruba tři měsíce se skupina intenzivně připravuje na transport. Především si zvířata, každé o váze zhruba jedné tuny, zvykají na transportní železné bedny. "Cvičíme s nimi denně. Zásadní je, aby zvířata z bedny neměla špatnou zkušenost," řekl zoolog Jiří Hrubý.

Přesunem nosorožců do Rwandy dvorská zoo navazuje na projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi. V roce 2009 zoo do Tanzanie poslala tři nosorožce a v roce 2016 jednoho.

Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé východního poddruhu jako jediná v Česku, nyní má stádo o 19 kusech. Nosorožci se do Afriky vracejí ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Předci dnešních nosorožců se do dvorské zoo dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Vágner.

Dvorská zoo poslala v roce 2009 do keňské rezervace Ol Pejeta i čtyři severní bílé nosorožce. Po úhynu samců Suniho a Sudána zbývají nyní v Keni dvě samice, které jsou posledními zvířaty svého druhu na světě. Druh se nyní vědci pokoušejí zachránit pomocí umělých technik reprodukce, protože zvířata v Ol Pejetě se přirozeně rozmnožit už nedokážou.