Pět let si má odpykat mladý Rus za choutky vyhodit FSB do povětří. Ve hře

Moskva - Ruský vojenský soud poslal na pět let za mříže šestnáctiletého Nikitu Uvarova ze sibiřského města Kansk za to, že se svými dvěma vrstevníky "postupoval výcvik s cílem teroristické činnosti". Uvarovovy komplice soud podle Interfaxu zprostil trestu, protože spolupracovali s vyšetřováním, uvedla agentura Interfax. Podle jiných zdrojů oba mladíci vyvázli s podmíněné tresty. Prokurátor pro trojici požadoval devět let ve vězeňském táboru. "Nejsem terorista, nejsem vinen," prohlásil odsouzený.

V "absurdním případu" podle serveru OVD-Info "neexistuje žádný reálný důkaz", že by šlo opravdu o terorismus. Ve skutečnosti se před dvěma lety tři čtrnáctiletí spolužáci domlouvali ohledně modernizace počítačové hry, aby se v ní dalo vytvořit sídlo tajné služby FSB a následně vyhodit do povětří. Vyšetřovatelé FSB ale celou věc vzali vážně, napsal portál.

Uvarov a jeho kamarádi z řad vrstevníků původně upoutali pozornost místních tajných agentů tím, že projevovali sympatie k anarchistům.

Obžaloba uváděla, že obžalovaní od října 2019 do června 2020 společně trénovali, četli zakázanou literaturu a promítali si filmy o výrobě výbušnin.

Loni v srpnu po rozruchu v médiích byli mladíci propuštěni z vazby.

"Pokud budu odsouzen, odpykám si trest s čistým svědomím. Nemám se za co stydět. Nic jsem se nechystal vyhodit do povětří," řekl ještě před vynesením verdiktu Uvarov s tím, že neměl ani tušení, že nevinné poznámky mohou vést k až tak neuvěřitelným důsledkům. V budoucnu by si rád dokončil vzdělání a "odjel odtud někam daleko".