Tchaj-pej/Tokio/Peking - Pět čínských balistických raket dopadlo do japonské výlučné ekonomické zóny, napsala agentura Kjódó s odkazem na japonskou vládu, která incident odsoudila. Něco takového se stalo poprvé, uvedl podle agentury Reuters japonský ministr obrany Nobuo Kiši.

Ministr dodal, že Japonsko již podalo stížnost diplomatickou cestou. Výlučná ekonomická zóna se rozkládá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů od pobřeží.

Japonský ministr zahraničí Jošimasa Hajaši vyjádřil již dříve vážné znepokojení nad rozsáhlým čínským vojenským cvičením u Tchaj-wanu, které začalo dnes v reakci na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na ostrově. Podle Tchaj-wanu vypálila čínská armáda 11 balistických raket do vod okolo ostrova.

Napětí kolem Tchaj-wanu se odrazilo i na dnešním zasedání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v kambodžském Phnompenhu. Čína zrušila původně plánované bilaterální jednání mezi čínským ministrem zahraničí Wang Iem a jeho japonským protějškem Jošimasou Hajašim, protože se jí nelíbí společné prohlášení skupiny G7 o Tchaj-wanu. V něm zazněla výzva, aby Peking řešil napětí v v Tchajwanském průlivu mírovým způsobem.

Pelosiová dnes jedná v Jižní Koreji, večer se přesune do Japonska.

Čínská armáda zahájila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu

Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan. Dnes v 6:00 SELČ to oznámila čínská státní televize. Cvičení bude pokračovat až do neděle do 6:00 SELČ. Zvýšená činnost čínské armády je reakcí na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který si Čína nárokuje.

Tchajwanské ministerstvo obrany dnes podle agentury Reuters uvedlo, že bude na "nepřátelskou situaci" adekvátně reagovat. Hodlá také zvýšit stupeň pohotovosti vlastní armády a nasadil raketové systémy ke sledování pohybu čínského letectva v blízkosti dělící linie. Tchajwanské námořní lodě se taktéž pohybují v okolí hranice vod.

Čínské vojenské lodě a letouny dnes vstoupily do vod, které si Tchaj-wan nárokuje, sdělily tchajwanské zdroje. Podle tchajwanských představitelů to představuje blokádu námořního a vzdušného prostoru ostrova.

Cvičné zóny obklopují ostrov v nebývalé formaci, uvedl v čínské státní televizi (CCTV) Meng Siang-čching, profesor na Národní univerzitě obrany, a popsal, jak by mohla probíhat skutečná vojenská operace proti Tchaj-wanu, informovala agentura Reuters.

"Ve skutečnosti to pro nás vytvořilo velmi dobré podmínky, až budeme v budoucnu přetvářet strategické prostředí příznivé pro naše sjednocení," řekl Meng.

Čínské jednotky u severního pobřeží Tchaj-wanu by mohly potenciálně zablokovat Ťi-lung, který slouží jako hlavní přístav, zatímco z oblasti východně od Tchaj-wanu by mohly být zahájeny údery zaměřené na vojenské základny ve městech Chua-lien a Tchaj-tung, dodal Meng.

Tchajwanské ministerstvo obrany o několik hodin dříve oznámilo, že jeho webové stránky napadli hackeři a stránky byly dočasně mimo provoz. Podle mluvčí vlády kyberútoky zatím nezpůsobily žádnou škodu, mířily také na ministerstvo zahraničí a prezidentskou kancelář. Vláda ostrovním společnostem doporučila kvůli zvýšenému počtu hackerských útoků posílit kybernetickou bezpečnost.

Čínský ministr zahraničí Wang I dnes označil návštěvu Pelosiové na Tchaj-wanu za "šílenou, nezodpovědnou a vysoce iracionální" akci Spojených států, uvedla čínská státní televize CCTV. Wang v projevu na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí ASEAN v kambodžském Phnompenhu prohlásil, že Čína vyvinula maximální diplomatické úsilí k odvrácení krize, ale nikdy nedopustí, aby byly poškozeny její základní zájmy.

"Současná a budoucí opatření Číny jsou nezbytná obranná protiopatření, která jsou pečlivě zvážená a vyhodnocená a jsou zaměřená na ochranu národní suverenity a bezpečnosti, v souladu s mezinárodním a vnitrostátním právem," citovala CCTV Wanga.