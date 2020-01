Pět českých policistů se po 16 dnech v ČR vrací zpět do Iráku

Praha - Pětice českých policistů, která se kvůli přerušení výcviku v Bagdádu přesunula do České republiky, se dnes po 16 dnech vrací zpět do Iráku. Policie to uvedla na twitteru. Policisté jsou součástí globální koalice proti takzvanému Islámskému státu a podílejí se na výcviku irácké policie.

Výcviková mise byla přerušena v době eskalace konfliktu Íránu a Spojených států. Írán 8. ledna zaútočil na dvě základny v Iráku, útok byl odvetou za zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily 3. ledna u letiště v Bagdádu.

Stažení policistů podle mluvčí policejního prezidenta Kateřiny Rendlové nesouviselo s vývojem bezpečnostní situace, což později potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Výcviková mise je přerušená, dohodli jsme se, že těm pěti policistům umožníme čerpat dovolenou v situaci, kdy nemají náplň práce. Není to, že bychom stahovali naši přítomnost, pouze jsme využili toho, že ta mise stojí," uvedl tehdy Hamáček.

Čeští policisté cvičí irácké kolegy od roku 2017. Vyučují je základní policejní činnosti z taktického i administrativního hlediska. V misi se střídají po šesti měsících, na místě je vždy pět členů policejního sboru. V Iráku působí také téměř 40 českých vojáků v misi NATO, ti v Iráku zůstali.