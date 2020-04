Pěstitelům chybí lidi, Toman chce jiné podmínky pro přivýdělek

Hostín u Vojkovic (Mělnicko) - Pěstitelům chybí pracovníci, důvodem jsou opatření kvůli onemocnění COVID-19 včetně výrazných omezení pohybu osob. Ze zahraničních brigádníků je nyní v České republice jen zlomek obvyklého počtu. Pomoci by mohl návrh ministerstva zemědělství. Podle ministra Miroslava Tomana (za ČSSD) je třeba změnit podmínky pro přivýdělek včetně zvýšení přípustného počtu hodin. Návrh brzy projedná vláda, řekl dnes novinářům Toman při zahájení sklizně chřestu v Hostíně u Vojkovic. Nabídka brigádníků je nyní velká, přivýdělek totiž hledají lidé z gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu i někteří živnostníci.

Stávající podmínky umožňují práci na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin ročně. "My to potřebujeme natáhnout například na 1000 hodin, aby nám to pokrylo celou sezonu," uvedl Toman. Jeho resort na návrhu spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zákon o zaměstnanosti nyní umožňuje lidem evidovaným na úřadech práce pracovat na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Podle jednatele společnosti Český chřest Jiřího Šafáře podmínky, které neumožňují lidem vyšší přivýdělek, nemotivují k zájmu o práci.

Podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky nastanou větší potíže pěstitelů v příštích měsících, kdy začne sklizeň zeleniny, proto je třeba zajistit pracovníky co nejdříve.

Personalisté: Brigádníků je dostatek, chybí lidé ve stavebnictví

Nabídka brigádníků je nyní v době nouzového stavu a opatření proti šíření koronaviru velká, přivýdělek totiž hledají lidé z gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu i někteří živnostníci. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami. Otázkou podle nich je, zda bude zájem o sezonní práce v zemědělství, protože jde o náročnou a nepříliš dobře placenou práci. Nyní chybí hlavně pracovníci ve stavebnictví.

"Evidujeme obrovský nárůst uchazečů o zaměstnání, kteří pracovali v gastronomii, hotelnictví či v maloobchodě a vlivem nastalé situace o svoji práci přišli," řekla ČTK Olga Švarcová ze společnosti Hays. Tito lidé jsou nakloněni změně oboru, zajímají se především o brigády a dočasné pracovní příležitosti v administrativě nebo logistice, nicméně jsou ochotni přistoupit na jakýkoliv pracovní úvazek. Nedostatek brigádníků je v obchodech a skladech s potravinami a drogistickým zbožím.

Zvýšenou poptávku po zaměstnancích v maloobchodě, e-commerce, zasílatelství, některých odvětví výroby a zdravotnictví se daří poměrně rychle naplnit, dodal šéf marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Obrovské ztráty ale podle něj utrpělo stavebnictví, kde se výpadky zahraničních řemeslníků a dělníků nedaří nahradit z místních zdrojů. V podobné situaci jsou některé výrobní firmy u hranic s Polskem a Slovenskem, které jsou závislé na zahraničních pendlerech, podotkl.

Ředitel personální agentury Quanta Tomáš Surka míní, že nedostatek brigádníků je hlavně v menších městech. V těch velkých právě teď brigádu hledá poměrně dost uchazečů z uzavřených provozů, kam spadá například pohostinství, dodal.

Větší zájem vidí Alžběta Honsová ze společnosti Randstad o pozice v logistice (ve skladech) a zásobování. Tyto obory teď zvyšují produkci v důsledky změny způsobu doručování zboží nebo zvýšení zájmu o nákup potravin. Potřebují větší počty lidí, ale také jsou schopny nabídnout zajímavou hodinovou mzdu, která ve větších městech začíná na 150 Kč /hod.

Otázkou jsou podle ní sezonní práce v zemědělství, které nyní startují. Pro většinu zájemců o brigádu je nyní tento příjem náhradou za jejich běžnou mzdu, ale neplánují takto pracovat stále, dodala.

Zvýšený zájem brigádníků a také pracovních agentur, které mají v současné době volné kapacity, pociťuje společnost Geis CZ. U brigádníků jde podle HR specialistky Zeny Jančíkové zejména o studenty, ale i zaměstnance, kteří pracovali v aktuálně uzavřených provozech a kteří jsou nyní na překážkách v práci nebo dokonce museli pracovní poměr ukončit.