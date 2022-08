Pěstitelé v Ústeckém kraji očekávají podprůměrnou sklizeň chmele, je sucho

Liběšice (Litoměřicko) - Pěstitelé chmele v Ústeckém kraji jsou těsně před sklizní, rostliny ještě ošetřují postřiky proti škůdcům. S technikou se vypraví na pole za dva týdny, už teď ale odhadují, že úroda bude podprůměrná. Zejména červen byl chudý na srážky a rostlinám neprospělo ani vedro, řekl ČTK předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda.

"S minulým rokem to nemůžeme absolutně srovnávat, protože to byla rekordní sklizeň chmele. Letos to naopak vypadá, že se nedokážeme dostat ani na pětiletý nebo desetiletý průměr," uvedl Hejda. Loni se zemědělcům podařilo sklidit 8306 tun chmele, letos si myslí alespoň na 6000 tun. "Spíš to vypadá, že to bude ještě míň," podotkl Hejda. Někde si nemohou pěstitelé pomoct ani závlahou, kvůli nedostatku vody platí zákaz jejího odběru i pro některé zemědělce. "Místo vody mají v trubkách průvan," doplnil předseda.

Vrásky dělají zemědělcům také vysoké náklady. Hejda uvedl, že pěstitelé mají smlouvy na několik let s fixní cenou okolo 250.000 korun za tunu. Ondřej Opočenský ze zemědělského družstva Liběšice na Litoměřicku ČTK řekl, že jen hnojiva jsou o 160 procent dražší. Do nákladů se také promítnou vyšší ceny topných olejů a elektřiny.

Úroda chmele byla loni nejvyšší za čtvrt století. Díky rekordnímu průměrnému výnosu 1,67 tuny z hektaru se meziročně zvýšila o 40,2 procenta. Pomohlo počasí, hlavně deštivý červen. Většina chmelových porostů dosáhla vrcholu chmelové konstrukce, tedy sedmi metrů, s tím letos zemědělci nepočítají.

ČR patří mezi světové lídry v produkci chmele. V posledních letech poptávka převyšovala nabídku. Nejvíce chmelnic je na Žatecku. Na export jde ročně většina úrody, nejvíce do Japonska a Číny.