Pěstitelé brambor tratí stamiliony Kč kvůli ztrátě odbytu a propadu cen

Havlíčkův Brod - Čeští pěstitelé brambor tratí stamiliony korun kvůli ztrátě odbytu způsobené zavíráním restaurací a jídelen během koronavirové epidemie a kvůli poklesu cen. Za kilogram brambor teď dostávají okolo dvou korun, jindy touto dobou se jejich ceny pohybovaly kolem čtyř pěti korun, řekl dnes ČTK předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Špatné ekonomické výsledky loňské sklizně by podle něj mohly mít dopad na pěstování konzumních brambor v tomto roce.

"Řada pěstitelů neuplatnila produkci z důvodu pandemie. Zvláště ti pěstitelé i zpracovatelé, kteří dodávají do jídelen, restaurací, škol a podobně," řekl Králíček. Jiný odbyt se podle něj dal těžko najít, protože vysoká nabídka brambor je i v zahraničí. "Ten tlak je obecný, tlačí ceny konzumních brambor dolů." uvedl. Aby pěstitelé pokryli své náklady, potřebovali by podle Králíčka dostávat za kilogram brambor okolo čtyř korun.

Zatímco vloni čeští zemědělci přidali konzumním bramborám 1000 hektarů, letos se situace zřejmě opakovat nebude. "My bychom rádi, kdyby se udržela plocha loňského roku, ale ty signály, které máme, tomu zatím nenasvědčují. Spíš vidíme pokles osázených ploch o jednotky procent," uvedl Králíček. Část pěstitelů brambor by kvůli ztrátám mohla dostat kompenzaci od ministerstva zemědělství, které otevřelo druhou výzvu v dotačním programu Agricovid. "Nicméně určitě to nebudou všichni," předpokládá předseda svazu.

Podle Českého statistického úřadu měly loni zemědělské podniky v Česku brambory na 23.877 hektarech polí. Produkce brambor v meziročním porovnání stoupla 11,8 procenta na 696.220 tun. V tomto množství jsou zahrnuté konzumní brambory určené na jídlo, na výrobu škrobu i sadba. Na Vysočině se pěstuje třetina českých brambor, zemědělci tam sázejí později sklízené odrůdy.

Rané brambory se pěstují hlavně v Polabí a na jižní Moravě. Kvůli letošnímu chladnému a mokrému jaru je podle Králíčka i tam tempo sázení pomalejší, zpoždění odhadl na sedm až deset dní. "Na Vysočině je řada podniků, které ještě výsadbu ani nezahájily," uvedl předseda svazu. Dodal, že to ještě nemusí být pro pěstování brambor významnější problém, záležet bude na dalším vývoji počasí.