Pěstitel z Liberce letos kromě fuchsií láká i na trvalky

Liberec - Kvetoucí fuchsie byly v předchozích letech hlavním lákadlem k návštěvě zahrady manželů Pevných v Liberci o letních prázdninách. Letos mohou návštěvníci obdivovat i trvalky, na zahradě jich nyní kvetou stovky. "Snažíme se lidem ukázat, že to může být na zahradě zase kvetoucí, voňavé," řekl dnes ČTK Jiří Pevný.

V liberecké čtvrti Pavlovice má na zahradě floxy, denivky či zápleváky. "Prostě takové kytky, co se dříve pěstovali," řekl. Takové prostředí je podle něj příznivější přírodě. "Neustále se všude brečí, že ubývají ptáci, že ubývá hmyz a my jich na zahradě máme," uvedl Pevný. V jedné mateční fuchsii zahnízdili rejsci, na zahradě jsou podle něj i kosi, drozdi, brhlíci, stehlíci či zvonci.

Manželé Pevní chtějí, aby zahrada vypadala přirozeně. "Když některá kytka prorůstá do něčeho jiného, co jsme tam nasadili, a kytky spolu fungují, tak je tam necháme. Jde o to, aby to bylo nebylo vyžehlené, igelitové, taková sterilní zahrada. A ono to kupodivu funguje i v tom suchu. I když je fakt, že voda šíleně chybí," uvedl Pevný. V Liberci podle něj naposledy pršelo před měsícem.

Zahrada manželů Pevných bude v rámci každoroční výstavy přístupná do poloviny srpna, otevřeno je každý den od 10:00 do 18:00 s výjimkou středy. Pevný předpokládá, že vystavené fuchsie budou v plném květu od 10. července. Letošní jarní počasí jim moc nepřálo, neprospěla jim ani červnová vedra. "Ve třicetistupňových teplotách byly permanentně zvadlé, takže místo toho, aby nasazovaly na květ, tak se zastavily v růstů. Teprve teď, jak se trochu chladilo, tak se to začíná dohánět," uvedl pěstitel.

Stejně jako v minulých letech mohou návštěvníci vidět v zahradě zhruba 1200 kultivarů fuchsií. "Určitě už nepočítáme s tím, že bychom je rozšiřovali. Za těch 30 let, co to děláme, jsme už tady otočili 5000 kultivarů. A už nevím, co bychom měli sehnat natolik odlišného, aby to lidé vnímali, že je to něco, co tady neviděli," řekl Pevný. Loňským hitem mezi návštěvníky byla podle něj fuchsie Remembering Claire. "Má květ odlišný tvarově a barevně. Temně fialový, to je atypické. Je to převislá kytka a má zajímavý i list," dodal pěstitel. Fuchsie jsou náročné na péči, nemají rády suchý vzduch a přímý sluneční svit. Podle Pevného vypadají podle toho, kolik času jim pěstitel věnuje. S manželkou se stará o květiny na zahradě od rána do večera.