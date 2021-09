Pešta porazil Němce Pütze a stal se šampionem Oktagonu

Ilustrační foto - Patnáctý ročník galavečera bojovníků Night of Warriors, 6. dubna 2019 v Liberci. Český bojovník Viktor Pešta.

Praha - Přední český MMA zápasník Viktor Pešta porazil v hlavním zápase akce Oktagon 28 v Praze Němce Stephana Pütze, když lékaři duel ukončili před začátkem čtvrtého kola kvůli poranění nosu. Pešta se tak stal prvním šampionem polotěžké váhové kategorie české organizace.

"Určitě je to nejcennější výhra a největší v mé kariéře. Zápas byl promovaný jako zápas evropské špičky a doufám, že to tak i bylo," řekl Pešta, který si připsal 18. výhru. "Samozřejmě, že jsem takhle vyhrát nechtěl. Vždy, když to zastaví lékař, tak je tam malá pachuť, ale myslím si, že jsem předvedl dobrý výkon," dodal jedenatřicetiletý bojovník.

Pütz byl rozhodnutím lékařů zklamaný. "Myslím, že jsem byl schopný pokračovat. Věřím, že dostanu šanci na odvetu," řekl nejlepší německý MMA bojovník v této váhové kategorii.

V druhém hlavním duelu akce porazil čtyřiačtyřicetiletý Petr Kníže 2:1 na body brazilského soupeře Kaika Brita. První kolo sice jasně vyhrál jihoamerický bojovník, ve druhém ale dokázal Kníže přenést boj na zem a nakonec vyhrál nejtěsnějším možným způsobem. Všichni rozhodčí zápas obodovali 29:28, dva ve prospěch domácího borce.

Kníže nakonec uspěl i přesto, že jej Brito v poslední sekundě prvního kola tvrdě zasáhl do nosu. "Říkal jsem si, že je pauza, a najednou křáp. Myslel jsem si, že můj nos už nejde zlomit, a jde," řekl Kníže. "Věděl jsem, že s ním nemůžu boxovat. Je to mladý kluk, rychlejší, musel jsem ho dostat dolů," doplnil úspěšný MMA trenér, kterého podle oficiálních statistik doposud porazil jen Karlos Vémola v roce 2013.

Výhra zajistila Knížemu vytoužený titulový zápas. Promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný hned v kleci potvrdil, že příště nastoupí proti Davidu Kozmovi. Oba se utkali již v roce 2017 a na body vyhrál Kníže.

V dalších zápasech porazili ve vyprodané aréně O2 universum před limitem své soupeře i David Hošek, Matěj Peňáz, Zdeněk Polívka, Jakub Tichota, Andrej Kalašnik, Miroslav Brož nebo Leo Brichta. Nejrychleji to zvládl Kalašnik, jenž přinutil Christana Jungwirtha z Německa "odklepat" duel již po 63 sekundách. Zkušený čtyřiatřicetiletý Jungwirth tak poprvé v kariéře prohrál před limitem. Polívka poté knokautoval Američana Erika Spicelyho po 82 sekundách.