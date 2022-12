Pešout skončil jako hlavní trenér hokejistů Brna, nástupce má být do dvou dnů

Brno - Kouč Martin Pešout už nevede hokejisty brněnské Komety. Vedení klubu jej odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům týmu. O jeho nástupci se má rozhodnout do dvou dnů.

Klubové vedení dnes Pešouta odvolalo poté, co Kometa nedělní porážkou v Českých Budějovicích završila sérii devíti utkání, v nichž dokázala vyhrát jen na nájezdy s Olomoucí (1:0) a bod získala po neúspěšném prodloužení v Pardubicích (3:4). Brňanům patří osmé místo v tabulce, extraliga bude pokračovat po reprezentační přestávce za týden v úterý.

"Nevidíme jinou možnost, než se pokusit dát mužstvu nový impulz. Hráči teď mají dva dny volno a do středy chceme mít o novém hlavním trenérovi jasno," citoval oficiální web Komety majitele a generálního manažera Libora Zábranského.

Pešout přišel v létě do Brna jako nástupce Jiřího Kalouse s ambicemi a přáním vrátit Kometě někdejší lesk a přiblížit tým, který na jaře vypadl v předkole play off, opět špici extraligy. Start týmu příliš nevyšel, za to říjen prožil parádní. Celek s řadou posil šlapal, z jedenácti duelů vyhrál deset a atakoval čelo tabulky.

Progres se pak ale zastavil a i vinou zranění některých klíčových hráčů a dalších absencí tým pozvolna zabředl do krize. Nepomohl ani jednorázový návrat majitele a asistenta reprezentačního kouče Libora Zábranského na střídačku. Přítomnost brněnského šéfa nestačila na rozjetou Spartu, tým v posledních dvou kolech nebodoval ani s Karlovými Vary doma a Českými Budějovicemi venku, tedy s týmy ze spodní poloviny tabulky.

Na třetí příčku tabulky, která Kometě patřila o deset kol dřív, ztrácí nyní brněnský tým jedenáct bodů. Na třinácté České Budějovice má jen pětibodový náskok.

Nový kouč si premiéru odbude po reprezentační přestávce v úterním duelu s Kladnem. Podle webu isport.cz by se Pešoutovým nástupcem mohl stát bývalý kouč Sparty Patrik Martinec.