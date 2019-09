Peskov: Putinův návrh na raketové moratorium zatím neuspěl

Moskva - Ruský návrh na moratorium na rozmístění raket středního a krátkého doletu, o němž v dopisu státníky zemí NATO informoval prezident Vladimir Putin, se zatím nesetkal s pochopením. Novinářům to dnes v Moskvě sdělil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Putin ale prý bude ve svém úsilí pokračovat, aby zabránil možné destabilizaci.

Dopis vedoucím představitelům několika desítek zemí zaslal Putin podle ruského tisku minulý týden. Ruský vůdce reagoval na srpnový zánik rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987, která zakazovala oběma stranám zařadit do arzenálu rakety odpalované ze země s doletem 500 až 5500 kilometrů. Smlouva INF pozbyla platnosti, když se z jejího porušování vzájemně obviňovaly Rusko i USA.

Rusko se už po zániku smlouvy INF zavázalo, že v Evropě ani v jiných částech světa neumístí své rakety středního a krátkého doletu, pokud tak neučiní Američané. V evropských metropolích ale podle Kommersantu závazek nevzbudil žádné nadšení, protože Moskva podle NATO už takové střely na svém území má.

Potvrdilo to i stanovisko české diplomacie, která vnímá Putinův dopis jako impuls pro jednání, a to i o střelách, které Rusko již rozmístilo. "Rusko by mělo vyjasnit, zda je připraveno navrhované moratorium na rozmisťování nosičů středního a kratšího doletu v Evropě uplatnit na své již rozmístěné střely SSC-8, kterými dle názoru spojenců samo porušilo smlouvu INF," řekl ve středu ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Robert Řehák.

Peskov novinářům řekl, že Kreml nepředpokládal, že by příjemci Putinova poselství na dopis měli odpovědět. "Zároveň jsme se ale ani nesetkali s pochopením," konstatoval mluvčí. Prezident se podle něj přesto bude snažit, aby "nevzniklo možné ohrožení vyplývající z rozmístění takových raket".