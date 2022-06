Peskov označil Američany zajaté na Ukrajině za žoldnéře

Moskva - Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil dva Američany zajaté na Ukrajině za žoldnéře, na které se nevztahují ženevské konvence. Účastnili se nezákonných aktivit na území Ukrajiny a musí být pohnáni k odpovědnosti za své zločiny, řekl v dnes odvysílaném rozhovoru pro americkou stanici MSNBC mluvčí ruského prezidenta.

"Podíleli se na ostřelování našich vojáků. Ohrozili jejich životy a měli by být pohnáni k zodpovědnosti za zločiny, které spáchali," řekl Peskov. Reportér stanice se ho vzápětí zeptal, jaké zločiny spáchali a následně argumentoval tím, že na základě Ženevských úmluv nemohou být vojáci souzeni za to, že bojují ve válce. Kremelský mluvčí odvětil, že zajaté Američany nepovažuje za členy ukrajinské armády. "Ženevské úmluvy se na ně tudíž nevztahují," prohlásil.

Rozhovor se týkal devětatřicetiletého Alexandera Druekea a sedmadvacetiletého Andyho Huynha z Alabamy, kteří sloužili jako dobrovolníci v ukrajinské armádě. Naposledy se spojili se svými rodinami 8. června a nevrátili se z mise v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny.-

Ruská státní televize RT v pátek zveřejnila video se dvěma americkými veterány a potvrdila, že muži byli zajati, čímž vyvolala obavy o jejich osud, upozornila už dříve agentura AP. Podle ní je zadržují proruští separatisté v samozvané Doněcké lidové republice (DNR) na Donbase.

Peskovovo vyjádření je prvním oficiálním potvrzením, že oba muži byli zadrženi a jsou vyšetřováni, poznamenala dnes agentura Reuters. Upozornila rovněž na to, že mluvčí ruského prezidenta nesdělil, kde jsou Američané v současné době drženi.

Další tři cizince bojující za Ukrajinu proti ruským invazním silám - dva Brity a Maročana - soud v DNR nedávno odsoudil k trestu smrti za účast v bojích. Označil je přitom za žoldnéře. Podle tohoto soudu se na ně nevztahují Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci.

Kyjev pravomocnost soudu separatistické republiky neuznává a naopak tvrdí, že trojice byla členy ukrajinských ozbrojených sil a tudíž se na ně tyto úmluvy vztahují, připomněl Reuters. Jeden z advokátů odsouzených uvedl, že všichni tři se proti verdiktu hodlají odvolat. Spojené státy mezitím informovaly, že na Ukrajině je pohřešován třetí Američan.

Peskov se rovněž vyjádřil k případu americké basketbalistky Brittney Grinerové, kterou ruské úřady před několika měsíci zadržely na moskevském letišti. Sportovkyni viní z pašování drog a tvrdí, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Kremelský mluvčí nyní odmítl, že by ji Rusko drželo jako rukojmí. "Porušila ruské zákony a nyní je stíhaná. Není to o tom, že by byla rukojmí," řekl.

Americké ministerstvo zahraničí v květnu dospělo k závěru, že Grinerová byla zadržena neoprávněně, a pověřilo diplomaty, aby pracovali na jejím propuštění.