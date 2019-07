Peskov: Moskva a Kyjev se rozcházejí v názorech na výměnu zajatců

Moskva/Kyjev - Rusko a Ukrajina se navzdory optimistickým očekáváním stále rozcházejí v názoru na formát výměny zajatců. Potvrdil to dnes v Moskvě kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, který novinářům řekl, že názory obou stran na podobu výměny zajatců se "v některých aspektech" liší. Rusko ale prý má na co nejširší výměně zájem.

Ombudsmanky Ruska a Ukrajiny Taťjana Moskalkovová a Ljudmyla Denisovová si v minulých dnech vyměnily seznamy zajatců, kterých by se výměna měla týkat. Podle dnešních zpráv kyjevských médií je ale ukrajinský seznam osob vězněných v Rusku a v povstalci ovládané části Donbasu jiný než ten, který dodali separatisté. Rozdíly v evidenci internovaných byly důvodem neúspěchu i předchozích pokusů o jejich osvobození.

Studenou sprchou bylo pro Kyjev středeční rozhodnutí moskevského soudu, který o další tři měsíce prodloužil vazbu všem 24 ukrajinským námořníkům vězněným v Moskvě od incidentu nedaleko Krymu loni v listopadu. V průlivu mezi Černým a Azovským mořem tehdy ruská plavidla zadržela tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a zajala jejich posádky. Ruský soud je pak obvinil z porušení ruských námořních hranic.

Námořníci byli zařazeni na ukrajinský seznam zajatců a mnozí očekávali, že právě jejich propuštěním by mohla Moskva udělat první krok k dohodě s Kyjevem. Peskov dnes ale prohlásil, že takový krok by měla učinit naopak Ukrajina, a to tím, že propustí novináře Kyryla Vyšynského obviněného na Ukrajině ze spiknutí s Ruskem. Soud má v pátek pokračovat stáním před kyjevským soudem.

Pozitivně naproti tomu Rusko i Ukrajina hodnotí středeční dohodu o novém příměří, které má na donbaské frontové linii začít v noci ze soboty na neděli, tedy krátce před zahájením parlamentních voleb na Ukrajině. Zástupce Kyjeva v minské vyjednávací skupině dnes novinářům řekl, že vyhlášené příměří je časově neomezené "a možná bude trvat navždy". Skeptici upozorňují, že předchozí pokusy o klid zbraní selhaly po několika hodinách a některá příměří dokonce trvala jen několik desítek minut.