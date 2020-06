Pešek si před zápasem hnul se zády, ale nastoupil a dal gól

Liberec - Záložník Jakub Pešek nasměroval fotbalisty Liberce úvodním gólem k výhře 2:1 nad Ostravou v třetím kole ligové nadstavby, k zápasu ale vůbec nemusel nastoupit. Na rozcvičce si hnul se zády a k utkání ho až na poslední chvíli nachystali týmoví lékaři. Sedmadvacetiletý křídelní hráč si pochvaloval, že Severočeši vítězstvím získali jistotu minimálně pátého místa v tabulce a přiblížili se evropským pohárům. Ve středu chtějí uspět i v domácím finále poháru MOL Cupu proti Spartě.

Pešek připustil, že náročný program po koronavirové pauze už na něj doléhá. "Já osobně už to koušu hodně těžce. Musíme pořádně regenerovat. Už jsem měl křeče, je to velice náročné. Na rozcvičce před zápasem mě ještě ke všemu chytla záda, takže jsem vůbec nevěděl, jestli do utkání nastoupím. Naštěstí mě kluboví doktoři a fyzioterapeuti dali dohromady a těsně před zápasem jsem řekl, že do toho jdu. Vzal jsem si prášek a šel na to. Patří jim obrovské díky," řekl Pešek v nahrávce pro média.

Jeho tým proti Ostravě po celou dobu dominoval, ale skóroval až v 76. minutě. Pešek potáhl míč k hostující brance a tečovanou střelou zpoza vápna otevřel skóre.

"Vypadnul tam odražený balon. Sebral jsem si to, byl jsem tam úplně sám. Imad Rondič mi odtáhl Stronatiho do strany, mohl jsem mu přihrát, ale zvolil jsem takovou skrytou střelu. Asi byla tečovaná, ale byla přesná k tyči," uvedl Pešek.

"Z mého pohledu šlo o zasloužené vítězství, protože jsme si za ním od začátku šli. V prvním poločase jsme měli velké šance, jednou trefili dokonce i břevno. Byli jsme aktivnější i ve druhém poločase. Baník jsme do ničeho nepouštěli. Byl tam obrovský tlak a nakonec jsme se dočkali vysněného gólu. Po přidání druhé branky se zápas už spíše dohrával," dodal Pešek, který ve středu oslavil 27. narozeniny.

Severočeši díky výhře poskočili na čtvrté místo neúplné tabulky a mají jistotu, že je Baník už nemůže předstihnout. "Věděli jsme to před zápasem, že kdybychom získali tři body, je to taková jistota. Ale teď si musíme nastavit hlavy, že chceme trofej. Chceme získat vítězství a uděláme pro to maximum. Musíme zregenerovat, vrátí se nám kluci do zálohy a na Spartu musíme být v plné síle," dodal Pešek směrem k pohárovému finále.