Pešek se modlil, aby jeho gól proti Španělsku videorozhodčí uznal

Praha - Fotbalista Jakub Pešek pátým gólem v reprezentaci otevřel ve druhém utkání elitní skupiny A2 Ligy národů proti Španělsku skóre, sudí však nejdříve branku neuznali. Křídelník pražské Sparty se proto začal modlit k videorozhodčímu, který platnost jeho trefy nakonec potvrdil. Češi s favoritem remizovali v Edenu 2:2 a po dvou duelech Ligy národů mají čtyři body, s čímž podle Peška panuje maximální spokojenost. Pochválil i autora asistence a střelce druhé branky Jana Kuchtu.

Výběr trenéra Jaroslava Šilhavého se prosadil po necelých čtyřech minutách. Na Coufalovu kolmici za obranu si naběhl Kuchta, předložil míč Peškovi a ten bez problémů trefil odkrytou branku. Asistent sice signalizoval ofsajd, ale francouzský sudí Letexier po poradě s videorozhodčím gól uznal, neboť se za obrannou linií zapomněl čerstvý vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid Carvajal.

"Kuchtiče znám, není lakomý. Už jsem to uklízel skoro do prázdné, i když gólman tam byl rychle. Jen jsem to tlačil dolů, protože kdybych to netrefil, hodně bych si to vyčítal. Spíš jsem si myslel, že Kuchtič je v ofsajdu. Já jsem si to hlídal, byl jsem na linii. Když jsem slavil, viděl jsem rozhodčího a začal jsem se modlit, aby to přezkoumali. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, a jsem za to rád," řekl Pešek novinářům.

Ve 12. utkání za národní tým se trefil už popáté. "Jsem za to strašně rád. Nevím, čím to je. Vím, že jaro ode mě nebylo ideální, ale taková období jsou. Podzim jsem měl skvělý, vážil jsem si toho, ale pak jsme na to se Spartou týmově nenavázali. Týmu jsem taky tolik nepomohl, jak jsem chtěl. Doufám, že jsem to období zlomil a že se mi takhle bude dařit a pak budu moct takhle pomáhat i Spartě," uvedl Pešek.

Češi dvakrát vedli, ale v závěru obou poločasů inkasovali. "Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že budeme remizovat, brali bychom to všemi deseti. Po tom průběhu je škoda, že jsme dostali dva góly ke konci obou poločasů. Je tam zklamání, ale je to odvedený, pracovitý výkon, takže to musíme brát. Věděli jsme, že budou držet balon, že to bude velice náročné a budeme běhat bez balonu. Byli jsme ale skvěle připravení, hrozili jsme z brejků," prohlásil osmadvacetiletý rodák z Chrudimi.

Druhý gól vstřelil po šikovném přehození brankáře Simóna Kuchta, který už ve čtvrtek přispěl jedním zásahem k vítězství 2:1 nad Švýcarskem. "Kuchtiče znám už od Liberce, vím, jak pracuje. Klobouk dolů před výkony, které teď předvádí. Moc mu to přeju. To, jak to vyřešil, klobouk dolů. Už jsem byl na lavičce, modlil jsem se, aby to tam spadlo. Vyřešil to mazácky," mínil Pešek.

Češi získali v úvodních dvou utkáních soutěže čtyři body. "Kdybychom si to řekli před Ligou národů, brali bychom to všemi deseti. Myslím si, že panuje velká spokojenost," konstatoval Pešek.

Šilhavého svěřenci se ve čtvrtek představí v Portugalsku a v neděli ve Španělsku. "Sebevědomí nám určitě narostlo, ale víme, že to nebude nic jednoduchého. Už teď nám Španělé říkali, že se na nás těší, že jsme je trošku vyhecovali a asi i naštvali," řekl Pešek.