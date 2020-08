Peschkeová získala v New Yorku titul ve čtyřhře

New York - Česká tenistka Květa Peschkeová vyhrála na turnaji v New Yorku, který je generálkou na US Open, titul ve čtyřhře. Spolu s Demi Schuursovou z Nizozemska si v dnešním finálovém souboji třetího s druhým nasazeným párem poradily 6:1, 4:6, 10:4 s americko-čínskou dvojicí Nicole Melicharová, Sü I-fan.

Pětačtyřicetiletá Peschkeová si připsala celkově 35. triumf v kariéře. Naposledy se radovala po boku dnešní soupeřky Melicharové v polovině září v čínském Čeng-čou. Ve finále v New Yorku uspěla Peschkeová na třetí pokus, o titul tam neúspěšně usilovala už v letech 2013 a 2005.

Ve dvouhře žen bez boje získala titul Viktoria Azarenková z Běloruska, protože její soupeřka Naomi Ósakaová z Japonska k finále kvůli zranění nenastoupila. Dvojnásobná šampionka Australian Open se dočkala prvního triumfu na okruhu WTA po čtyřech letech. Naposledy se radovala na jaře 2016 v Miami ještě předtím, než se jí narodil syn.

Jednatřicetiletá Azarenková čekala před newyorským turnajem dvanáct měsíců na vítězství na okruhu právě od loňského ročníku Western&Southern Open, které se tehdy konalo v tradičním dějišti Cincinnati. Finále si rodačka z Minsku naposledy zahrála loni v dubnu, celkově slaví 21. titul.

O devět let mladší Ósakaová původně chtěla na protest proti policejnímu násilí v USA z turnaje v New Yorku odstoupit před semifinále, ale organizátoři ji společně se zástupci WTA Tour přesvědčili, aby proti Belgičance Elise Mertensové nastoupila. Při výhře si ale natáhla zadní stehenní sval, který ji nepustil do dnešního finále.

Turnaj mužů a žen v New Yorku

(tvrdý povrch, muži dotace 4,674.780 dolarů / ženy 2,250.829 dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Azarenková (Běl.) - Ósakaová (4-Jap.) bez boje.

Čtyřhra - finále:

Peschkeová, Schuursová (3-ČR/Niz.) - Melicharová, Sü I-fan (2-USA/Čína) 6:1, 4:6, 10:4.