Washington/San Jose/Los Cabos - Německý tenista Alexander Zverev obhájil titul na turnaji ve Washingtonu, Ital Fabio Fognini triumfoval v mexickém Los Cabos. Češka Květa Peschkeová vyhrála po boku bývalé světové jedničky Čchan Jüng-žan z Tchaj-wanu podnik v San Jose a získala jubilejní 30. deblový titul v kariéře.

Zverev obhájil tenisový titul ve Washingtonu

Zverev ve finále bez problémů porazil 6:2, 6:4 devatenáctiletého Australana Alexe De Minaura. "Když tu člověk vyhraje poprvé, cítí se skvěle. Ale při obhajobě už cítíte větší tlak," uvedl jednadvacetiletý Zverev, jenž získal devátý titul v kariéře a třetí letos. Ve světovém žebříčku hamburský rodák Zverev díky úspěšné obhajobě uhájil třetí místo za superhvězdami Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Talentovaný De Minaur, jenž začal sezonu ve třetí stovce žebříčku, se příští týden poprvé posune do elitní padesátky.

Antukář Fognini má první titul z tvrdého povrchu

Fognini ve finálovém duelu dvou nejvýše nasazených hráčů porazil argentinskou turnajovou jedničku Juana Martína del Potra 6:4, 6:2 a získal osmý titul v kariéře.

Jednatřicetiletý Fognini vůbec poprvé triumfoval na tvrdém povrchu, všechny předchozí trofeje vybojoval na antuce. V této sezoně už to je po Sao Paulu a Bastadu jeho třetí turnajové prvenství. Proti Del Potrovi na začátku zápasu prohrával 0:3, ale pak byl překvapivě lepším hráčem.

"Skvělé, vždyť je to (Del Potro) jeden z nejlepších hráčů světa. Můj výkon mě moc potěšil," radoval se Fognini, jenž by se měl v žebříčku posunout na 14. místo, jen o jednu pozici za své maximum z roku 2014.

Peschkeová získala v San Jose 30. deblový titul v kariéře

Nejvýše nasazenému páru Peschkeové s Čchan Jüng-žan při společném debutu stačily k celkovému triumfu jen dvě výhry.

V Kalifornii si zahrály poprvé až v semifinále. V úvodním kole měly papírové favoritky volno a ve čtvrtfinále jejich soupeřky nenastoupily kvůli zranění.

Ve finále dvaačtyřicetiletá Peschkeová s o čtrnáct let mladší spoluhráčkou, jež hraje pod jménem Latisha Chan, porazily 6:4, 6:1 ukrajinské sestry Ljudmilu a Nadiu Kičenokovy.

Bývalá fedcupová reprezentantka Peschkeová má druhý titul v sezoně po vítězství v Praze po boku Američanky českého původu Nicole Melicharové. S ní také před měsícem neuspěla ve wimbledonském finále proti českému páru Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

O titul ve dvouhře se v San Jose utkají turnajová pětka Mihaela Buzarnescuová z Rumunska a řecká tenistka Maria Sakkariová, jež je ve finále na okruhu WTA poprvé v kariéře.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu

(tvrdý povrch, muži dotace 2,146.815 dolarů/ženy 250.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

De Minaur (Austr.) - Rubljov (Rus.) 5:7, 7:6 (8:6), 6:4.

Dvouhra - finále:

A. Zverev (1-Něm.) - De Minaur (Austr.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále:

J. Murray, Soares (4-Brit./Braz.) - M. Bryan, Roger-Vasselin (USA/Fr.) 3:6, 6:3, 10:4.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Kuzněcovová (Rus.) - Petkovicová (Něm.) 6:2, 6:2, Vekičová (7-Chorv.) - Čeng Saj-saj (Čína) 7:5, 6:3

Čtyřhra - finále:

Chan Sin-jün, Juraková (3-Čína/Chorv.) - Guarachiová, Routliffeová (4-Chile/N. Zél.) 6:3, 6:2.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů):

Dvouhra - finále:

Fognini (2-It.) - Del Potro (1-Arg.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Arevalo, Reyes-Varela (3-Salv./Mex.) - Fritz, Kokkinakis (USA/Austr.) 6:4, 6:4.

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Buzarnescuová (5-Rum) - Mertensová (4-Belg.) 4:6, 6:3, 6:1, Sakkariová (Řec.) - Collinsová (USA) 3:6, 7:5, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Peschkeová, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Katová, Ninomijaová (4-Jap.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Peschkeová, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - L. Kičenoková, N. Kičenoková (3-Ukr.) 6:4, 6:1.