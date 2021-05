Pešána štval další nesmyslný faul, po výhře se cítil šťastný, ale vyčerpaný

Riga - Počtvrté za sebou se souboj českých hokejistů s Dánskem na světových šampionátech natáhl až do nastavení a tentokrát to byl pro papírového favorita klíčový zisk. V případě porážky v řádné hrací době by se svěřenci trenéra Filipa Pešána s jistotou loučili po úterním duelu se Slovenskem s turnajem s nejhorším výsledkem v historii a poprvé by si nezahráli ve čtvrtfinále.

Češi nakonec po obratu brali nejen nutný bod, ale i další navíc za výhru 2:1 po samostatných nájezdech. Oplatil Dánům porážky z MS z let 2014 z Minsku (3:4 po samostatných nájezdech) a 2016 v Moskvě (1:2 po samostatných nájezdech). Rozstřel rozhodoval také v roce 2013 ve Stockholmu, kde Češi vyhráli 2:1, ostatních šest vzájemných zápasů Dánové prohráli bez bodového zisku.

V Rize dnes opět Čechy trápili. "Samozřejmě jsme věděli, že Dánové extrémně brání. Nemají špatný tým. Mají ho postavený na totální defenzivě a opravdu to není jednoduché se přes tu defenzivu prosadit. Věděli jsme, že potřebujeme dát gól na 1:0 a pak se ta konzerva může otevřít," řekl Pešán na on-line tiskové konferenci.

"Bohužel co čert nechtěl, udělali jsme další totálně nesmyslný faul, další z řady, které děláme. Málem nás to vytrestalo a mohli jsme se sebrat a jet domů. Konzerva se zatáhla úplně, naštěstí jsme potom našli malý otvor a nakonec jsme se štěstím zápas vyhráli," podotkl třiačtyřicetiletý kouč.

Smazat ztrátu se povedlo až ve 46. minutě Dominiku Kubalíkovi. Pešán přiznal, že v první pauze zvýšil v kabině hlas, ve druhé už spíš uklidňoval. "Po první třetině jsem v klidu nebyl. Po té druhé už jsem viděl, že kluci už začínají být v křeči a zbytečné přilévání oleje do ohně by mohlo nervozitu spíš ještě zvýšit. Přeházel jsem lajny a zkusili jsme se zklidnit a s trochou změn ve formacích vykřesat naději, což se nakonec povedlo," uvedl Pešán.

V nájezdech se prosadili všichni čtyři vybraní střelci, na pátého Filipa Zadinu už se nedostalo. Vyšlo i nasazení Romana Willa místo Šimona Hrubce na pátou sérii. "Jsou to rozhodnutí fatální a při hnutí mysli. Buď má člověk šťastnou ruku nebo nemá. Taky jsem mohl zápas tím tahem se změnou gólmana zkazit a byl bych tu v jiné situaci. Já děkuji, že Roman se k tomu postavil, jak se postavil. A měli jsme i šťastnou ruku na střelce," řekl Pešán.

"Pár jmen v hlavě máme během mistrovství. Rozhodla informace od (trenéra brankářů) Zdeňka Orcta, že brankář soupeře se musí rozhýbat. Proto jsme nevolili hráče, kteří zakončují z přímé střely. Ale hráče, kteří dokáží s brankářem zamanipulovat. Během té tříminutové pauzy jsme řekli hráčům, že se nájezd musí provést s naznačením do stran a zakončit. Zdeněk Orct odvedl skvělou práci," chválil Pešán.

Tíha možného historického propadáku v případě porážky v běžné hrací době podle něj byla vidět. "Na druhou stranu musím říct, že nikdo z kluků zbraně určitě nesložil. Pořád ale chci od toho týmu a většiny hráčů daleko víc. Jsou kluci, kteří hrají opravdu skvělý hokej a jsou vítězové. Jsou hráči mladších ročníků, kteří se musí naučit být těmi vítězi," prohlásil Pešán.

"Znamená to zablokovat střelu, vyhodit kotouč z pásma, jít brzy střídat, zaclonit naší střele před bránou. Všechna ta práce, která třeba oku fanouška unikne, ale pro tým je strašně důležitá. Bez těchto maličkostí se z našich mladých hráčů lídři nestanou," konstatoval.

"Nechci být alibista a do hráčů se strefovat. Stát se lídrem neznamená pouze střílet gól a být efektní a efektivní, ale znamená to opravdu být i černý dělník v situacích, kdy tým potřebuje vyhrát. To se spousta kluků z tohoto týmu zatím ještě musí učit," navázal Pešán.

"Příkladem mladým je třeba Honza Kovář, který blokuje střely, dohrává souboje, vyhazuje kotouče, mluví, křičí, když je to potřeba. Je to neskutečný lídr týmu, jen doufám, že to hráči vidí. Spousta kluků v kabině si musí uvědomit, jak malá věc může vyřadit tým z mistrovství světa. Rozhoduje každý centimetr," doplnil kouč.

Češi už se radovali v prodloužení z vítězné branky v prodloužení, ale nakonec přesilovková trefa Filip Hronka pro ofsajd neplatila. "Jsem šťastný, ale vyčerpaný. Zápas byl šílený, myslím, že jsem nezestárnul jen já, ale celé mužstvo. Hokej přináší bláznivé situace a zápasy. Kouč na střídačce prožívá téměř všechny zápasy, které koučuje. Ať je to první liga, extraliga nebo play off. Ale tady samozřejmě v zádech máte celý národ," řekl Pešán.

Upozornil ale, že v problémech jsou na šampionátu i další jako Kanada či Švédsko. "Letošní mistrovství světa je úplně bláznivé a každý se třese, aby postup udělal. Nejsme jediní, kteří jsou ve válce o play off v podstatě od půlky skupiny, a ti nejsilnější postoupí," doplnil Pešán.

V duelu se Slovenskem se jeho svěřencům bude hrát podle něj lépe. "Nechci něco zakřiknout, ale myslím, že by ten zápas pro nás mohl být přijatelnější než s týmy, jako je Dánsko. Jsou to velcí chlapi, brání okolo brány, červenou a modrou čáru. Jdete pořád do plných a hokej na hraně juda nám evidentně nesedí. Slováci hrají agresivní ofenzivní hokej a stejný styl hokeje sedí i nám. Myslím, že by to mohl být dobrý zápas," dodal Pešán.