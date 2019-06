Pešána do Českého hokeje zlákala i možnost trénovat reprezentaci

Praha - Možnost trénovat od sezony 2020/21 národní tým hrála roli v rozhodování trenéra Filipa Pešána, který opustil lavičku extraligového Liberce a zamířil do Českého hokeje. V severočeském klubu zůstal v roli sportovního ředitele. Na svazu převzal po Slavomíru Lenerovi pozici šéftrenéra a zároveň je generálním manažerem výběru do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

Pešán přiznal, že možnost nahradit po skončení dvouleté smlouvy u reprezentačního A-týmu Miloše Říhu hrála v jeho rozhodování roli. "I to byl důvod, proč jsem tu práci vzal," uvedl Pešán a je rád, že bude mít čas se za rok na budoucí pozici dobře připravit.

Navíc chce čas využít k dalšímu vzdělávání a posunu v moderních trendech. "Každodenní hokej na klubové úrovni to neumožňuje. Tam jede člověk na výsledek každý den. Já teď budu mít vzácnou možnost cestovat a bavit se se špičkami světového hokeje o tom, jak to dělají ve svých zemích. Těším se na to," prohlásil Pešán.

"Přijel jsem teď z kempu dvacítek, pak cestuju do Toronta. Tam je tří- až čtyřdenní konference nejlepších koučů NHL a dalších padesáti spíkrů. Z Toronta odlétám do Finska, kde má dvacítka kemp a zápasy. Program je náročný, ale pro mě inspirující," pochvaloval si Pešán.

Je podle něj dobře, že je o jeho působení u reprezentace jasno takto s ročním předstihem. Podobně s výhledem jmenují trenéry například u reprezentací Finska či Švédska. "Já si myslím, že je to dobrá věc, že svaz ví, co dělá, a má nějaké promyšlené kroky dopředu," podotkl Pešán.

Do Českého hokeje jde s přesvědčením, že mu pomůže. "Abych bral práci jen z toho důvodu, že tam chci být další do řady, tak to určitě ne. Chci českému hokeji ze své pozice pomoci. Jak to budu dělat, je ale otázka dalších měsíců. Je mi jasné, že stoprocentně s něčím narazím, ale doufám, že těch narážek moc nebude," prohlásil.

V nadcházející sezoně nemíní Říhovi do práce nijak zasahovat. "Těžko si dokážu představit být s Milošem Říhou na střídačce, protože má svůj realizační tým," uvedl Pešán. Je ale připraven v případě nabídky zvažovat pomoc.

"Letos mi Miloš volal a nabízel mi externí spolupráci - sledování druhé skupiny na mistrovství. S díky jsem odmítl, protože jsem se potřeboval zapojit do svazových povinností a také si trochu odpočinout. Jestli přijde jeho nabídka příští rok, tak ji zvážím," doplnil.

Na šampionátu v Bratislavě se byl Pešán i osobně podívat. "Ale nebylo to optikou budoucího kouče, ale v uvozovkách jako fanoušek nebo člen vedení Českého hokeje. Na druhou stranu se na tu výzvu těším. Součástí první roku působení bude určitě i mapování případného dalšího národního týmu," uvedl.

Vize své práce v roli šéftrenéra chce představit až po podrobnější analýze současného stavu. "Myslel jsme si, že budu muset věci nastavit nově, ale jsem strašně překvapený, jak dobře to funguje. Myslím ale, že se svaz hrozně málo vyjadřuje o tom, jak dobře ty věci dělá. Lidi rádi čtou kritiku a pochvaly moc nejdou. Já budu ten, který o těch věcech začne v pozitivním slova smyslu mluvit," prohlásil Pešán.

"Třeba mezinárodní program pro naše národní týmy je jeden z nejlepších na světě," uvedl Pešán. Navazovat bude na Lenerovu práci. "Lidi, s kterými mě seznámil pan Lener, jsou největší špičky světového hokeje z Hockey Canada, USA Hockey nebo ruského hokeje. Jeho konkrétně neskutečně respektují a jsem rád, že mi otvírá dveře," uvedl Pešán.

Měl konečné slovo pro návrh realizačních týmů reprezentací před schválením výkonného výboru. "Zasahoval jsem v poslední instanci rozhodování. Kluci dělají svoji práci dobře. Petr Studnička, který je zodpovědný za složení realizačních týmů, měl všechno připravené a prokomunikované. Byl bych blázen, kdybych přišel a všechno to překopal. Pár jmen jsem upravil, ale jinak věřím práci těchto kluků," dodal Pešán.