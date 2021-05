Pešán: Věřil jsem, že dobře pracující tým najde cestu k vítězství

Riga - Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán po skvělém obratu se Švédy z 0:2 na konečných 4:2 ocenil mužstvo za to, kolik úsilí do zápasu přes jeho nepříznivý vývoj dalo. "Jsem opravdu moc šťastný, že jsme konečně našli cestu k vítězství, přestože jsme prohrávali 0:2 ještě po druhé třetině a byli jsme v hodně složité situaci. Pracovali jsme velmi dobře, pomáhali si a podporovali se. Nemyslím, že bychom hráli až tak špatně, jen skóre nebylo bohužel příznivé. A člověk hledal víru, že dobře pracující tým dokáže tu cestu k výhře najít," řekl Pešán na on-line pozápasové tiskové konferenci.

Velkou vzpruhou byla využitá početní výhoda v nástupu do třetího dějství. "Ta přesilovka nám pomohla. A i díky týmovému duchu jsme zápas dokázali vyhrát. Byla to samozřejmě obrovská úleva. Nic velkého jsme ale zatím nevyhráli, jen ten dnešní velmi těžký a důležitý zápas. Je to jen malý krůček a musíme se dobře připravit na další dny," zdůraznil Pešán, jehož tým se udržel ve hře o čtvrtfinále.

Paradoxní bylo, že čeští trenéři se domnívali, že místo přesilovky půjdou zkraje třetí části do oslabení. "Nám bohužel vyběhlo tady v tom vnitřním okruhu, že hrajeme oslabení, což nás zaskočilo. S tím jsme také nastupovali do třetí třetiny, ale situace se změnila, byl to trochu chaos. Ta přesilovka nás ale v podstatě zachránila. Gól Kuby Vrány a práce Stráni před brankou, to bylo to, co nás nakoplo. Věřil jsem, že tenhle přesilovkový gól nalije hráčům hodně energie do žil. Pak byla otázka, zda vyrovnáme, nebo nám Švédové ujedou a zase nám odskočí," uvedl Pešán.

Sám nepřestával věřit ani při dvoubrankovém manku. "Nemohu před hráče přijít zlomený jak puška s tím, že už je konec, když ještě není. Stejně jako všichni hráči jsme i my přišli s tím, že chceme zápas otočit. Pomohla nám přesilovka a pak už se rozběhl stroj, který fungoval a věřím, že bude fungovat i dál," řekl Pešán.

Parádní obrat by mohl být bodem zlomu pro české hokejisty, kteří se dosud v Rize spíše trápili. "Jednoznačně tomu budu věřit, že tohle by mohl být ten moment, co láme turnaj. Ale myslím, že ještě více než takové momenty láme turnaj tvrdá práce. A já myslím, že jsme ukázali, že umíme tvrdě pracovat. Nechali jsme na ledě všechno a zaslouženě jsme zápas otočili."

České mužstvo má nyní osud ve svých rukou. "V podstatě jsme ten zápas museli vyhrát, ale stejně jako získané body mě hrozně moc těší předvedená hra za těch šedesát minut. Myslím, že se stupňovala a měla parametry, které snesou kritiku. Věřím, že s takovou hrou máme šanci i dál," prohlásil třiačtyřicetiletý kouč, jehož výběr čeká v sobotu zápas s Velkou Británií. Dalšími soupeři pak budou Dánsko a Slovensko.

Obrat nastartoval Jakub Vrána, kterého přitom zlobilo bolavé rameno. "Věděl jsem - a byl jsem s Kubou domluvený - že do zápasu půjde a podle průběhu ho budu nasazovat. Mít ale Kubu Vránu na střídačce, to je přece jen velký luxus, takže jsem ho začal nasazovat víc a víc do různých formací, hlavně do útočného pásma. Rozehrál se k vynikajícímu výkonu a pak už nebyla žádná šance ho z ledu sundat. Byla tam pak jen situace v našem obranném pásmu, kdy mu na dlouhou hokejku trefili rameno. Tam jsem měl obavy, že jsme o něj přišli, naštěstí se tak nestalo. Uvidíme, jak to bude vypadat dál," řekl Pešán,

Nějakou dobu nehrál po zbytečném vyloučení, které přineslo druhý gól Švédů, pozdější hrdina Lukáš Klok. "Byl to takový impulz směrem k týmu, že nemůžeme být hloupí a faulovat tak nesmyslně nic neřešícími fauly. Taková veřejná mini poprava. To jsou věci, které mohou otáčet nejen zápasy, ale i celé turnaje. Lukášovi i jeho hře ale hrozně fandím a moc ho jako obránce respektuji, takže jsem ho pak vrátil do hry a jsem rád, že jsem tak učinil," řekl Pešán na adresu střelce vítězného gólu.

Výhru korunoval do prázdné branky Jakub Flek. "Dominik Kubalík to dal krásně buzarem o prkna do středního pásma, pak už to byl jen závod o tom, zda tam bude Kuba první. Neznám moc obránců, kteří by tam byli dříve než on," ocenil Pešán útočníkovu rychlost.