Pešán věří, že hráči z NHL by mohli hrát již na Českých hrách

Praha - Posunutí konce základní části NHL komplikuje možnost nominování hráčů ze zámoří na mistrovství světa, Trenér české reprezentace Filip Pešán ale nechce po víkendovém rozhodnutí vedení kanadsko-americké soutěže dělat předčasné závěry. I nadále věří, že někteří hráči z týmů, které do play off NHL nepostoupí, by se mohli představit i na Českých hrách v polovině května v Praze.

Vedení NHL zatím oznámilo, že základní část skončí 16. května. Upraven byl ale zatím hlavně rozpis "kanadské" divize soutěže, ve které má velké problémy s nákazou nemocí covid-19 Vancouver. Tým Canucks momentálně nehraje, protože různé formy koronaviru byly diagnostikovány u 21 hráčů a čtyř dalších zaměstnanců klubu,

"Momentálně přesně nevíme, jaká pravidla o posunutí konce NHL budou. Zda se posune kanadská divize a hráči z jiných divizí budou moct odcestovat, nebo ne. To jsou otázky, které visí ve vzduchu. Potvrdilo se ale, že hráči, kteří postoupí do play off, nemají absolutně šanci mistrovství stihnout. A hráči, kteří nepostoupí, budou mít co dělat (aby to stihli)," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Světový šampionát začne 21. května, o týden dříve se v Praze uskuteční České hry. Pešán věří, že už zde by se mohly posily z NHL v českém týmu objevit. "V některých divizích jsou stará data. Kdyby kluby, které do play off nepostoupí, hráče uvolnily, půl turnaje by třeba stihli. Pokud by to šlo logisticky zorganizovat," uvedl reprezentační kouč. Dodal, že vše se rozhodne až v příštích týdnech.

Pešán si každopádně s asistenty nestanovil počet hráčů ze zámoří, který by rád do nominace zařadil. "Nemám v hlavě žádné číslo, šance klubů (na postup) se mění každý den. Víme o určitých zdravotních problémech některých hráčů. S Petrem (Nedvědem - generálním manažerem) to řešíme na denní bázi a máme představu, kdo by se mohl k týmu připojit," uvedl Pešán nekonkrétně. Plány trenérů navíc mohou pozměnit výměny v NHL. Reprezentační kouč jen zopakoval, že všichni hráči, kteří nemají zdravotní problémy nebo se nechystají na operační zákrok po sezoně, jsou připraveni v případě nepostupu do play off na MS přijet.