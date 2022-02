Pešán skončil na střídačce reprezentace, manažer Nedvěd zůstává

Praha - Trenér Filip Pešán skončil na střídačce hokejové reprezentace. Výkonný výbor svazu ho na dnešním jednání odvolal z funkce i s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem a trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. Důvodem byly výsledky národního týmu v sezoně, které završil historický neúspěch v podobě devátého místa na olympijských hrách v Pekingu.

Na pozici generálního manažera naopak zůstává Petr Nedvěd, jenž má od začátku sezony hlavní zodpovědnost za složení mužstva i jeho výsledky. Právě Nedvěd byl pověřen, aby do poloviny března předložil návrh složení nového trenérského týmu. Nemá přitom ve výběru žádné omezení a může předložit i více návrhů. Výkonný výbor se bude věcí zabývat 17. března.

"Výkonný výbor projednával výkony a výsledky reprezentace na olympijských hrách v Pekingu, a to v kontextu celé sezony, vyslechl hodnotící zprávy předložené generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem a trenérem Filipem Pešánem. Z následné diskuze pak vyplynulo, že většina členů výkonného výboru je pro změny v realizačním týmu, došlo tedy k hlasování," uvedl na tiskové konferenci mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Na jednání bylo přítomno deset členů z celkových jedenácti, kvůli povinnostem u parahokejistů scházel Jiří Šindler. Pro odvolání Pešána jich hlasovalo všech deset. Při druhém hlasování ohledně Nedvědovy budoucnosti bylo devět členů pro jeho setrvání, jeden proti. Pešán bude i nadále šéftrenérem svazu, smlouvu má do konce května a bude záležet na dohodě obou stran, zda bude prodloužena, nebo nikoliv.

Jako svazový šéftrenér působí čtyřiačtyřicetiletý Pešán od sezony 2019/20, národní tým převzal předloni. Na posledním mistrovství světa v Rize s ním skončil po vyřazení ve čtvrtfinále s Finy na sedmém místě.

"Důvodem odvolání realizačního týmu byly samozřejmě výsledky. Na mistrovství světa i na olympiádě jsme nedosáhli na výsledky, které jsme si zadali. Myslím, že na obou akcích jsme měli mít šanci hrát o medaile, což se nám nepodařilo. Mužstvo bylo kvalitní a mělo na to, bohužel, výsledek se nedostavil. Od toho všeho se to pak odvíjelo. Proto se rozhodlo tak, jak se rozhodlo. O konkrétních věcech se teď však nechci bavit," uvedl Nedvěd.

Za možné hlavní favority na post trenéra české reprezentace byli v posledních dnech označováni především Miloslav Hořava a Fin Kari Jalonen. Bývalý vynikající obránce Hořava působí aktuálně ve dvojici s Josefem Jandačem ve Spartě, národní tým dosud nevedl. Jalonen má s českým hokejem zkušenosti - v roce 2014 dovedl tým Lev Praha až do finále KHL.

Nedvěd potvrdil, že oba jsou mezi jeho kandidáty, o nichž uvažuje. "Ten užší kruh čítá pět šest jmen. Mohu říct, že Miloš Hořava i Kari Jalonen jsou mezi kandidáty," přitakal Nedvěd. Potvrdil, že Jalonen je aktuálně v Praze. "Dnes večer nebo zítra se s ním mám potkat," potvrdil Nedvěd, jenž přiznal, že preferuje někoho, kdo na české reprezentační střídačce dosud nepůsobil.

"Vnímám to jako možnost pro takový čerstvý start, takže spíš bych raději, aby to byl někdo nový," řekl Nedvěd. Jeho další preferencí při hledání Pešánova nástupce bude dlouhodobější řešení než krizový manažer jen pro květnové MS ve Finsku. "Toho bych se rád vyvaroval, aby to bylo jen do šampionátu, i když i to se může stát. Raději bych ale našel trenéra, jenž by měl smlouvu na dva a půl roku do mistrovství světa v Praze," nastínil Nedvěd.