Liberec - Jedno zásadní zjištění si vedle postupu odnesli hokejisté Liberce ze semifinálové série proti obhájci extraligového titulu Brnu, jemuž ukončili sezonu po výsledku 4:2 na zápasy. Když se drží stanoveného plánu, mohou uspět proti jakémukoliv soupeři. Trenér Filip Pešán ale dobře ví, že s Třincem bude k dosažení mistrovského titulu potřeba takové výkony zopakovat.

"Z té série jsme si odnesli sebevědomí, že dokážeme hrát i s nejsilnějšími týmy v lize. Samozřejmě se to nabízí u vítěze základní části, ale play off je opravdu něco jiného. Kometa byla extrémně silný tým, ale my jsme si dokázali, že když plníme věci, jak si řekneme, můžeme porazit kohokoliv," řekl Pešán na dnešním setkání s novináři v Liberci.

Odmítl spekulace o tom, že jeho tým vyřazením Brna už vlastně jedno finále zvládl, neboť v souboji Bílých Tygrů s Kometou mnozí viděli předčasný boj o titul. "Jsou to jen taková klišé... My jsme hráli s Kometou v semifinále a jsme rádi, že jsme postoupili," řekl Pešán.

Po postupu dopřál týmu den volna. "Zregenerovali jsme, ale potom už jsme se my trenéři připravovali na jednoho z těch možných soupeřů, od včerejšího večera pak už konkrétně na Třinec," přiblížil Pešán.

Jaký je to sok v jeho očích? "Jde o podobného soupeře, jakým by byla Plzeň; ofenzivní, organizovaný, bruslivý a nebezpečný. Jak s nimi uspět? Ještě si to rozebereme a připravíme se na ně jako na každého jiného soupeře. Jsme ale sami natolik silným týmem, že by se měl spíše Třinec starat o to, jak porazit nás," prohlásil sebevědomě Pešán.

Severočeši ve všech šesti semifinálových kláních udeřili gólově jako první. "Není to o tom, že bychom chtěli soupeře nějak zastrašit, my především chceme do zápasu dobře vstoupit a chceme mít dobrý celý ten den zápasu. Je to jen o připravenosti na prvních pár střídání. A shodou okolností jsme v tom vstřelili i gól," podotkl Pešán.

Výhodou jeho mužstva je bezpochyby vyrovnanost všech pětek. "Člověk na to má celou sezonu, aby to namíchal. Ale přivádíte už podle toho hráče a celý ten tým je koncipovaný tak, aby nebyl závislý na jednom útoku."

Jako trenér prožije již třetí finále během čtyř let. "Hezky se to poslouchá, ale samozřejmě je důležitý ten tým a trenéři kolem mě. I když se měnili asistenti, tak jádro realizačního týmu zůstává stejné, což je strašně důležité. A zůstává stejné i jádro týmu. Pracujeme každý den už čtyři roky, proto teď máme třetí finále," prohlásil Pešán.

Obránce Martina Ševce pak čeká dokonce deváté finále kariéry. "Martin je neskutečný hokejista a vždy najde cestu, jak si vybrat tým, který dokáže uspět. To jsme věděli, když přicházel, ale netušil jsem, že u nás rozšíří tu sbírku šesti finále na devět," pousmál se Pešán.

"Je to hráč, který nechce prohrát. Už je staršího ročníku, takže ho základní část tolik nebere, ale v play off je vidět, jak touží najít cestu k tomu, jak zápas vyhrát. Když jsme třeba dostali s Kometou ty góly v prodloužení, tak on je tím, kdo tu šatnu neskutečně uklidní. I když bere hokej jen jako sport, je vidět, jak v jádru nechce prohrát," řekl Pešán.

"I ty jeho emoce jsou ukázkou toho, jak nechce prohrát. Někdy je zvládá hůř, jindy líp, ale myslím, že v tom ohledu je lepší a lepší, jak je starší a starší. Některé jeho výlevy jsem pozitivně nebral a někdy nám to zavařilo i série v play off. Na druhou stranu je tohle lepší než mít v týmu buchtu domácí," doplnil Pešán.

Ševcovy výstřelky ale nestojí za tím, proč Liberec před sezonou změnil kapitána, jímž se stal Petr Jelínek. "Mluvil jsem s Martinem o tom s vírou, že by mu to mohlo pomoct, že na něm nebude taková tíha. A ještě k tomu jsem mu udělal takový speciální program na sezonu. Cestuje každý den domů a není dobré, aby se kapitán neúčastnil všech tréninků. Navrhli jsme mu to a on s díky přijal," připomněl Pešán.