Pešán: Rozhodla slabá produktivita a profesorské přesilovky

Praha - Slabá produktivita a profesorsky hrané přesilové hry rozhodly podle trenéra Filipa Pešána o porážce české hokejové reprezentace s Finskem 2:3 po samostatných nájezdech. Národní tým si v pražské O2 areně připsal na úvod turnaje Channel One Cup čtvrtý nezdar ve čtvrtém zápase sezony.

"Utkání bylo oboustranně plné šancí. My jsme i ty největší nevyužili, soupeř nám dal opět trošku lekci z produktivity. Myslím si ale, že rozhodlo, že jsme přistoupili trošku profesorsky k přesilovým hrám. I když jsme jich měli dost a měli jsme i dlouhou pět na tři, i čtyři na tři v prodloužení, tak jsme měli v tomto úseku hry rozhodnout. Bohužel se tak nestalo," zhodnotil Pešán utkání.

Problém hry v početní výhodě podle něj souvisel i s faktem, že je řídil David Krejčí a soupeř si jej dobře hlídal. "Jeho krosové přihrávky hlavně na Milana Gulaše několikrát vypíchl. V prodloužení jsme nevyužili ani čtyři na tři, kdy Krejča konečně vystřelil a několikrát to šlo těsně vedle víka. Tam jsme měli rozhodnout. Bohužel se ale čekalo, co v přesilovce vymyslí, a to je málo," uznal.

Na začátku utkání navíc byl český tým podle jeho slov přemotivovaný. "Hodně jsme chtěli v domácím prostředí zápas dobře nastartovat, což se nám nepovedlo. Pak se to trošku uklidnilo a byli jsme silnější na kotouči, což se nám v první třetině nedařilo. Byl jsem rád, že jsme to v závěru nevzdali a s trochou štěstí dokázali vyrovnat," poukázal Pešán na gól Milana Gulaše v čase 59:49.

O porážce českého týmu nakonec rozhodly nájezdy. Zatímco Šimon Hrubec jednou inkasoval, Harriho Säteriho ve finské brance nikdo nepřekonal. Pešán přitom na něj poslal pětici nejzkušenějších hráčů v čele s Krejčím, Gulašem nebo Janem Kovářem. "Samozřejmě, že mě to mrzí. Prohrát na jeden vstřelený gól soupeře je špatné. Vsadil jsem na tyhle hráče, bohužel si s tím neporadili," řekl.

Po prvním zápase turnaje Pešán nechtěl speciálně některé hráče chválit ani kritizovat. "Nemyslím si, že by někdo vyloženě hořel a ani si nemyslím, že by dominoval. Líbila se mi dvojice Sedlák - Hyka, která si vytvářela spoustu šancí, využívali rychlosti, byli silní na kotouči," uvedl reprezentační trenér a nakonec ocenil i elitní formaci Jana Kováře, která se postarala o první český gól. "Bylo tam těžké střídání, ve kterém Michael Frolík dobře zablokoval výhled brankáři a vyrovnali jsme," řekl Pešán.